Sigara Fiyatlarına Bir Zam Daha: BAT Grubu Fiyatları Arttı

Sigara fiyatlarındaki artışlara bir yenisi daha eklendi. Son olarak, BAT grubundaki sigaralara yapılan zam, tüketicilerin cebinden daha fazla para çıkmasına neden olacak.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'ın açıklamasına göre, BAT grubundaki sigaraların fiyatlarına önemli ölçüde zam yapıldı. Bu zamla birlikte grubun en ucuz sigarası 64 TL'ye, en pahalı sigarası ise 85 TL'ye yükseldi.

Daha önce Philip Morris ve JTI gibi diğer büyük sigara gruplarında da yapılan zamların ardından, BAT grubundaki bu artış sigara tüketicilerini olumsuz etkileyecek. Yeni fiyatların 7 Ağustos Çarşamba gününden itibaren geçerli olacağı duyuruldu.

Bu artışlar, sigara kullanıcılarının bütçelerini zorlayacak ve sigara tüketimini azaltmaya yönelik tartışmaları yeniden gündeme getirecek gibi görünüyor.