Sıcacık bir kış için Koza Tekstil'in iç giyim ürünlerini es geçmeyin!
Koza Tekstil'in iç giyim katagorisinde yeralan yüzde 100 Hasyün ve Safyün ürünler soğuk kış günlerinde sizi sıcacık tutacak!
Kalitesi ve konforuyla ön plana çıkan bay-bayan ve çocuklar için en kaliteli termal içlikler, çoraplar, şapkalar, eldivenler, atkılar, bereler, montlar ve eşofman takımları Koza Tekstil'de sizleri bekliyor.
İç giyimin en seçkin markaları; Müjde, Tutku, Berrak, Tutku Elit, Belinay, Poleren, Penti, Tatkan Koza Tekstil'de.
Hem de tüm ürünler toptan fiyatına perakende satılıyor....!
KOZA TEKSTİL TÜM E-TİCARET PLATFORMLARINDA!
Koza Tekstil başta www.kozaavm.com olmak üzere tüm ürünlerini e-ticaret satış platformlarından da satışa sunuyor.. Hangi şehirden sipariş verdiyseniz, Koza Tekstil sizlere güvenli ödeme seçenekleri sunup en kısa sürede kargoluyor. Tüm alışverişlerde KARGO bedava...!
Koza Tekstil'in diğer e-ticaret mağazaları aşağıda link olarak verilmiştir
- Tredyol Koza Teksil Mağazası
- N11 Koza Tekstil Mağazası
- Hepsiburada Koza Tekstil Mağazası
- Çiçeksepeti Koza Tekstil Mağazası
ŞUBE1: Yayla mahallesi 1607 sokak NO:16 (ITKM Karşısı)
ŞUBE2: Kafeler caddesi (Iyaş Nokta AVM yanı)
KOZA TEKSTİL KIŞLIK ÜRÜN REYONLARINDAN FOTOĞRAFLAR