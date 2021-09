Kaymakamımız Onur Alimoğlu'nun Miryokefalon Zaferi Mesajı

Anadolu’muzun kapılarını bizlere sonuna kadar açan ve Anadolumuzu kesin bir zaferle Türk yurdu haline getiren Miryokefalon Zaferimizin yıl dönümünü tüm Gelendostlu hemşehrilerimiz ve milletimiz adına büyük bir gurur ve sevinçle kutluyorum.

Miryokefalon Zaferimiz ile bereketli Anadolu toprakları Türk Yurdu olarak mühürlenmiştir. 1071 yılında kazandığımız Malazgirt Zaferimiz bizlere Anadolu’nun kapılarını açarken, 1176 yılındaki Miryokefalon Zaferimiz ile Anadolu’nun tapusu kesin bir sonuçla bizlerin olmuştur. Bu büyük zaferle Anadolu’yu bizlere kalıcı bir yurt olarak bırakan Selçuklu Sultanı Kılıçarslan’ı ve kahraman ecdadımızı daha iyi tanımak ve hatıralarını yaşatmak adına asırlar sonra çeşitli etkinliklerle şanlı ecdadımızı yad ediyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Miryokefalon Savaşı, büyük fedakarlıklarla elde edilen ve gelecek nesillere aktarılması gereken çok önemli bir zaferdir ve güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Şüphesiz ki; tarihi boyunca birçok medeniyete, birçok kudretli devlete ev sahipliği yapmış farklı zenginliklerle yoğurulmuş tarihi, doğal ve külterel değerlere sahip topraklarımızda, öğrendiğimiz her bir yeni bilgi, ürettiğimiz her bir değer, kazandığımız her bir başarı ve kurumlarımızca bölgemizde gerçekleştirilen her bir altyapı ya da üstyapı yatırımı güçlü tarihimizin gücüne güç, mirasına miras katmak; kararlı bir şekilde Malazgirt’e Miryokefalon’a Çanakkale’ye sahip çıkmaktır. Bu farkındalık ve özveri ile; öğretmenimizden doktorumuza, polisimizden jandarmamıza, mühendisimizden tüccarımıza ilçemizin tüm paydaşları ile birlik ve beraberlik içerisinde iyi yetiştirilmiş her bir insan, iyi üretilmiş her bir ürün ve iyi sunulmuş her bir hizmet kazanılmış bir zafer ve kazanılacak nice zaferlerin müjdeleyicisi olmaktadır.

En samimi hislerimle, kutlu tarihimizin haklı zaferi Miryokefalon Zaferimizin yıl dönümünü kutluyor, saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum.



Gelendost Kaymakamlığı