COĞRAFİ İŞARET TESCİL BELGELERİ ALINDI.

Aylar önce Belediyemizin yapmış olduğu girişimler neticesinde Senirkent Üzüm Pekmezi-Senirkent Banağı-Senirkent Dimrit Üzümü-Senirkent Gelin Fesi- Senirkent Samsa Tatlısı tescili için Türk Patent Kurumu’na yapmış olduğumuz başvurumuz sonuçlandı. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen belge teslim töreninde coğrafi işaret tescil belgeleri Belediye Başkanımız Kadir HEYBELİ, tarafından teslim alındı.Belediye Başkanımız Kadir HEYBELİ konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Şehirlerin simgeleri ile yaşadığını, bu yüzden ‘’Coğrafi İşaretli Ürünler’’ konusunu çok önemsediğine vurgu yaparak, Bu konu, benim çok önemsediğim bir konudur. Şimdi belki farkında değiliz ama gelecekte coğrafi işaretli ürünler konusu çok daha büyük önem arz edecek. Senirkent Üzüm Pekmezi-Senirkent Banağı-Senirkent Dimrit Üzümü-Senirkent Gelin Fesi- Senirkent Samsa Tatlısı’nın coğrafi işaret tescil belgelerinin alınmasında başından sonuna emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.