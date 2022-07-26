İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ



19 Mayıs 2022 günü Isparta Merkez Sanayi Mahallesinde, 2 farklı adresten 4 (dört) adet demir bahçe kapısı çalınması neticesi meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak;

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 34 ayrı ikamet ve işyerine ait 136 saatlik güvenlik kamerası incelenmiş, ayrıca yapılan saha araştırmalarında, şüphelilerin G.D – M.Ö – F.S isimli şahıslar oldukları tespit edilmiştir.

19 Temmuz günü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah saatlerinde 3 ayrı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonlar sonucu 3 şüpheli şahıs yakalanmıştır.

20 Temmuz günü Adli Makamlara sevk edilen 3 şüpheli şahıstan G.D isimli şahsa Adli kontrol şartı kararı verilmiş, M.Ö ve F.S isimli şahıslar TUTUKLANARAK Cezaevine teslim edilmiştir.

Değerli hemşehrilerimizin 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.



ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ