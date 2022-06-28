MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

Son dakika haberi: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda bir askerimiz şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,ifadeleri kullanıldı.