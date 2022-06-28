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HABER AJANSI: İŞ DÜNYASI ASGARİ ÜCRET İÇİN İLK RAKAMI VERDİ

HABER AJANSI: İŞ DÜNYASI ASGARİ ÜCRET İÇİN İLK RAKAMI VERDİ
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İş dünyasından asgari ücrete zam açıklaması: İlk rakam verildi: 5700 TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla beraber Temmuz ayında asgari ücrete ara zam kesinleşti. Asgari ücret zammı için iş dünyasından önemli açıklamalar gelirken, ASKON Başkanı Aydın, asgari ücret zammı için "Bizim beklentimiz 5.500-5.700 bandında bir rakam" dedi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası, "Ülkemizdeki her kesimi enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirmek için her fırsatı değerlendiriyor, her imkanı harekete geçiriyoruz. Asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Bakanlığımız belli sayıya göre işçi çalıştıran işletmeleri gözeten şekilde bir düzenleme yapacaktır. İnşallah en kısa sürede müjdeli bir haberi paylaşmak istiyoruz." dedi. Erdoğan'ın açıklaması sonrası Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla 29 Haziran Çarşamba günü toplanacak.
Peki iş dünyası asgari ücrete ara zam için neler düşünüyor? İşte yapılan açıklamalar... 

İş dünyası Asgari ücrete temmuz zammı için yeşil ışık yaktı.  Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) asgari ücrete zam konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
Komisyonda işverenleri temsil eden TİSK yönetimi, "Asgari ücretin değerlendirilmesine yönelik olası bir toplantıda masada olacaklarını" bildirdi.

İTO'DAN ASGARİ ÜCRET ÇAĞRISI: MALİYETİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR BİRLİKTE KARŞILASIN
İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO) Şekib Avdagiç de, zamdan doğacak maliyeti iş dünyası ve devletin birlikte karşılaması gerektiğini söyledi.
Avdagiç yaptığı açıklamada, kamu ve özel sektöre birlik çağrısında bulundu.
İTO Başkanı, temmuz zammına yönelik olarak, "Kamu ile özel sektör bir araya gelerek enflasyon karşısındaki kayıplarının telafisi için beraber adım atmalı" ifadelerini kullandı. 

HAK-İŞ'TEN 'ENFLASYONUN ÜSTÜNDE ARTIŞ' TALEBİ
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması çağrısında bulundu.
Enflasyon üzerinde bir artış beklediklerini söyledi.
Arslan, "Toplu sözleşmelerimizde sadece kamu çalışanları değil, yerel yönetim çalışanlarını, üniversite çalışanlarını ve özel sektörde çalışan bütün emekçilerin haklarının korunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ASO'DAN ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ: GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ DİKKATE ALINMALI
Asgari ücrete ara zam konusunda sanayicilerden de dikkat çeken bir öneri geldi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, zam oranı belirlenirken, TÜFE'nin değil, gıda enflasyonunun dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Özdebir, "Dar gelirli insanlar ücretlerinin büyük bölümünü gıdaya harcamak zorunda kalıyorlar. Bu nedenle zamda genel fiyat artışları değil, gıda fiyatlarındaki artış dikkate alınmalı" diye konuştu.

ASKON: 5500-5700 TL
Anadolu Aslanları İş adamları Derneği Başkanı Orhan Aydın ise,  "Özellikle şunu ifade etmek istiyorum. 2020 ve 2021 yılında bütün ekonomilerde daralmanın yaşandığı dünyada Türkiye 5 milyon yeni istihdamla pandemi dönemini geçirmiş oldu. Türkiye son iki senede yüzde 20 istihdam artışı yaşadı.
Asgari ücretin etkileri olacaktır fakat büyükşehirlerimizde asgari ücretli çalıştıran bir işletmemiz kalmamıştır. Bölgesel bazlı bir asgari ücretin. Büyükşehirlerde yüzde 40 artışa ihtiyaç olduğu. Gelişmekte olan illerimizde bir tık daha desteklenebildiği bir asgari ücret olursa biz iş dünyası olarak daha mutlu olacağız. Anadolu’daki geçim kaynaklarının İstanbul ve Ankara ile aynı olmadığı hepimizin malumu.
İstanbul’da asgari ücretli çalışanımız neredeyse kalmadı. 5.500-6.000 bandına oturmuş bir istihdam var. Ancak buna rağmen 6000 TL olduğunda işsizlikle karşılaşır mıyız kesinlikle hayır. Bugün işletmelerimiz büyüyor. İşçi olmadan bir işverenin büyümesi mümkün değil. Bu süreci hepimiz feragat ederek geçireceğiz. Biz işverenler olarak işçimize destek olacağız. Bu dönemi en az yarayla geçirmiş olacağız." açıklamasında bulundu.
Aydın, asgari ücret zam oranı ile ilgili "Bizim beklentimiz 5.500-5.700 bandında bir beklenti. Bu da enflasyona yaklaşmış bir rakam olacak. 2021’in sonunda enflasyona nasıl yedirilmediyse vatandaşımız inşallah yarınki karar da aynı şekilde olacaktır. Biz de işverenler olarak destekçisi olacağız." dedi.
 
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