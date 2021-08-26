GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZ

SDÜ'nün Mobil uygulamasına yeni özellik geldi

SDÜ'nün Mobil uygulamasına yeni özellik geldi
ISPARTA
G.Tarihi: 26.08.2021 16:46
35 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA

SDÜ Mobil Uygulamasına "EBYS" ve "QR Kod Destekli Geçiş Sistemi" Modülü Eklendi

Üniversitemiz personeli ve öğrencilerine daha erişebilir bir hizmet sunmak amacıyla SDÜ Mobil uygulamasına "Elektronik Belge Yönetim Sistemi(EBYS)" ve "QR Kod Destekli Geçiş Sistemi" Modülü eklendi.

EBYS Modülü sayesinde
- İmza Bekleyen evrakları görebilir, geri gönderebilirsiniz.
- Paraf Bekleyen Evrakları görebilir, paraf atabilir veya paraf atmaktan vazgeçebilirsiniz.
- Havale Onay Listesini görebilir, havale onay listesini güncelleyebilir veya havale edebilirsiniz.
- İşlem Bekleyen Evrakları görebilir, Gelen Defterine kaydedebilir, havale yapabilir, yönetici onayına sunabilir, iptal edebilirsiniz.
- Gelen Evrak Defterini görüntüleyebilir, havale edebilir, yönetici onayına sunabilir ve sonlandırabilirsiniz.
- Giden Evrak Defterini görüntüleyebilir ve sonlandırabilirsiniz.
- Şahıs Gelen Defterini görüntüleyebilir, havale edebilir, sonlandırabilir ve yönetici onayına sunabilirsiniz.
- Şahıs İşlem Bekleyenleri görüntüleyebilir, Şahıs Gelen Defterine kaydedebilir, havale edebilir, yönetici onayına sunabilir veya iptal edebilirsiniz.
QR Kod Destekli Geçiş Sistemi modülüyle ise; yetkiniz olan kapı ve turnikelerden, üzerlerinde bulunan QR kodları SDÜ Mobil uygulamasına okutarak geçiş sağlayabilirsiniz.






 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
YÖK'ten üniversiteler ile ilgili yeni karar!
Isparta’da Lavanta Hasadı Başladı 2021
Isparta Belediyesi'nden duyuru
Günün Haber Başlıkları
ISPARTA'DA AYANOĞLU HALICILIK'TAN ŞOK YAZ KAMPANYASI
Isparta ve Burdur için kritik hava sıcaklığı uyarısı
ISPARTA'DA 30 AĞUSTOS PROGRAMI AÇIKLANDI 2021
Isparta Şehrinin terası Kirazlıdere Zafer Bayramı’nda açılıyor
Isparta'da Koronavirüs Toplantısı Yapıldı işte son durum!
Okullarda alınacak korona önlemleri madde madde belirlendi
Isparta Valisi Seymenoğlu YKS’de İlk 1000’e Giren Öğrencilerle Buluştu
OTOMOBİLDE YENİ KRİZ ÇIKTI
Anlaşma sağlandı memur ve memur emeklisi zammı belli oldu
Isparta'da aynı bölgede bir yangın daha!
ISPARTA'DA DEPREM! MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?
Isparta'dan yolu geçen herkesin uğrak noktası Eylül Minel
Isparta Olası bir Sel’e Hazır Değildir!
ISPARTA'DA HASTA ZİYARETÇİLERİ İÇİN DUYURU
Borcu olanlar bu habere dikkat!
Isparta'da Kır Düğünleri Neden Tercih Ediliyor?
Isparta Haber: Uluborlu’da Menazır Şenliği Yapıldı
ISPARTA'DA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KARARI
Haber: Çandır’ın Yaraları Sarılıyor
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'e COVİD-19 virüsü bulaştı
Aşı olmayanlar dikkat! Artık Yasak!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021
EĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİEĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİ
ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021
Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerIsparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel kareler
ISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDI
Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021
17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı
Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021EĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIIsparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 202117 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı
isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-gastro-gaziantep-mutfagi-telefon-siparis isparta-oto-ekspertiz-sanziman-tamiri-yedek-parca isparta-perde isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-kasap-sarkuteriisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİisparta-mobilya-magazasiısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA DEPREM! MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?ISPARTA'DA DEPREM! MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?23 Ağustos 2021
MAAŞ NE KADAR ARTACAK?MAAŞ NE KADAR ARTACAK?19 Ağustos 2021
ISPARTA'DA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KARARIISPARTA'DA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KARARI21 Ağustos 2021
Isparta'da Kır Düğünleri Neden Tercih Ediliyor? Isparta'da Kır Düğünleri Neden Tercih Ediliyor? 21 Ağustos 2021
Tekrar kapanma veya kısıtlama olacak mı?Tekrar kapanma veya kısıtlama olacak mı?20 Ağustos 2021
Isparta Olası bir Sel’e Hazır Değildir!Isparta Olası bir Sel’e Hazır Değildir!22 Ağustos 2021
Hem zam yapılacak hem de devlet ödeyecekHem zam yapılacak hem de devlet ödeyecek20 Ağustos 2021
Isparta ve Burdur için kritik hava sıcaklığı uyarısıIsparta ve Burdur için kritik hava sıcaklığı uyarısı25 Ağustos 2021
Isparta'dan yolu geçen herkesin uğrak noktası Eylül MinelIsparta'dan yolu geçen herkesin uğrak noktası Eylül Minel22 Ağustos 2021
ISPARTA'DA HASTA ZİYARETÇİLERİ İÇİN DUYURUISPARTA'DA HASTA ZİYARETÇİLERİ İÇİN DUYURU22 Ağustos 2021
Haber: 81 il valiliğine "PCR Testi Zorunluluğu" genelgesiHaber: 81 il valiliğine "PCR Testi Zorunluluğu" genelgesi20 Ağustos 2021
PCR TESTİ DÖNEMİ BAŞLIYOR! ZORUNLU OLACAK!PCR TESTİ DÖNEMİ BAŞLIYOR! ZORUNLU OLACAK!19 Ağustos 2021
Isparta'da aynı bölgede bir yangın daha!Isparta'da aynı bölgede bir yangın daha!23 Ağustos 2021
OTOMOBİLDE YENİ KRİZ ÇIKTIOTOMOBİLDE YENİ KRİZ ÇIKTI23 Ağustos 2021
ISPARTA'DA KUR’AN KURSLARI BİTİRME PROGRAMLARI DÜZENLENDİISPARTA'DA KUR’AN KURSLARI BİTİRME PROGRAMLARI DÜZENLENDİ20 Ağustos 2021
SALGINDA YENİ KISITLAMALAR GELECEK Mİ?SALGINDA YENİ KISITLAMALAR GELECEK Mİ?19 Ağustos 2021
Isparta Haber: Uluborlu’da Menazır Şenliği YapıldıIsparta Haber: Uluborlu’da Menazır Şenliği Yapıldı21 Ağustos 2021
Isparta Meyve Yetiştiriciliği ve Tarım Teknolojileri Fuarı AçıldıIsparta Meyve Yetiştiriciliği ve Tarım Teknolojileri Fuarı Açıldı19 Ağustos 2021
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'e COVİD-19 virüsü bulaştıIsparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'e COVİD-19 virüsü bulaştı21 Ağustos 2021
YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL UYGULANACAK?YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL UYGULANACAK?19 Ağustos 2021