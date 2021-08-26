SDÜ Mobil Uygulamasına "EBYS" ve "QR Kod Destekli Geçiş Sistemi" Modülü Eklendi

EBYS Modülü sayesinde

QR Kod Destekli Geçiş Sistemi modülüyle ise

Üniversitemiz personeli ve öğrencilerine daha erişebilir bir hizmet sunmak amacıyla SDÜ Mobil uygulamasına "Elektronik Belge Yönetim Sistemi(EBYS)" ve "QR Kod Destekli Geçiş Sistemi" Modülü eklendi.- İmza Bekleyen evrakları görebilir, geri gönderebilirsiniz.- Paraf Bekleyen Evrakları görebilir, paraf atabilir veya paraf atmaktan vazgeçebilirsiniz.- Havale Onay Listesini görebilir, havale onay listesini güncelleyebilir veya havale edebilirsiniz.- İşlem Bekleyen Evrakları görebilir, Gelen Defterine kaydedebilir, havale yapabilir, yönetici onayına sunabilir, iptal edebilirsiniz.- Gelen Evrak Defterini görüntüleyebilir, havale edebilir, yönetici onayına sunabilir ve sonlandırabilirsiniz.- Giden Evrak Defterini görüntüleyebilir ve sonlandırabilirsiniz.- Şahıs Gelen Defterini görüntüleyebilir, havale edebilir, sonlandırabilir ve yönetici onayına sunabilirsiniz.- Şahıs İşlem Bekleyenleri görüntüleyebilir, Şahıs Gelen Defterine kaydedebilir, havale edebilir, yönetici onayına sunabilir veya iptal edebilirsiniz.; yetkiniz olan kapı ve turnikelerden, üzerlerinde bulunan QR kodları SDÜ Mobil uygulamasına okutarak geçiş sağlayabilirsiniz.