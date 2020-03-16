SDÜ BÜLTENİ



Covid-19 Hakkında Önemli Bilgilendirme- Güncel (16.03.2020- 16.50)

COVID-19 (2019-n CoV HASTALIĞI) virüsünün neden olduğu hastalık sebebiyle koruma ve kontrol amacıyla alınan önlemler genişletildi ve güncellendi.

Bu kapsamda;

* Yurtdışından dönen vatandaşların sağlık taramasından geçmiş olmaları sıfır risk taşıdıkları anlamına gelmemektedir. Bu nedenle yurda dönüş yaptıkları andan itibaren “15 gün kuralı”na mutlaka uymaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri gerekmektedir. Çalışan kişiler, kesinlikle göreve başlatılmamalı, izin işlemleri de işyerine gelmeden tamamlanmalıdır. Bu şekilde idari izinli sayılan personelin izinli sayıldıkları süre içinde ev içi karantina koşullarına uyması ve ziyaretçi kabul etmemesi gerekmektedir.

* Üniversitemiz personelinden, rektör, rektör yardımcısı, dekan, enstitü, yüksekokul, konservatuar, yüksekokul, meslek yüksekokulu müdürleri hariç olmak üzere 60 (altmış) yaş ve üzerinde bulunanlar, hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelli çalışanlar, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların belgelendirmek şartıyla (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16.03.2020 tarihinden itibaren 12 gün süreyle idari izinli sayılacaktır.

* Okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın personelin yıllık izin talepleri karşılanacak; yıllık izin hakkı bulunmayanlara da mazeret izinleri kullandırılacaktır. Sağlık Birimlerimizde çalışan personel, kapsam dışındadır.

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Prof. Dr. Hasan Gürbüz Bilgi Merkezinin Kullanımı Hakkında

Üniversitemiz Prof. Dr. Hasan Gürbüz Bilgi Merkezi, ikinci bir talimata kadar koronavirüs (Covid-19) tedbirleri dolayısıyla hizmete kapalı olacaktır.

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Spor Tesislerinin Kullanımı Hakkında

Üniversitemiz 29 Ekim Olimpik Yüzme Havuzu, Atatürk Spor Salonu, Batı Yerleşkesi Spor Salonu ve Batı Tenis Merkezi 14.03.2020 Cumartesi itibaren 3 hafta süreyle kullanıma kapalı olacaktır.

An itibariyle tüm tesislerimizde mevcut kurslar da ertelenmiştir. Kursların telafileri, tesislerin kullanıma açıldığı tarihte kaldığı yerden devam edecektir.

