Sav Kasabası Meydanlığı'nda Büyük Değişim Başlıyor!

Sav Kasabası Meydanlığı, Yenilik Rüzgarlarıyla Estetik ve Güvenlik Kazanıyor

Sav kasabasında, belediye tarafından hayata geçirilen büyük bir dönüşüm projesi ile Meydanlığın çehresi değişiyor. Bu kapsamlı proje, meydanın görünümünü güçlendirmenin yanı sıra yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. İşte detaylar:

Kaldırım Yenileme Projesi: Belediye, meydanın estetik görünümünü güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir kaldırım yenileme projesini başlatıyor. Modern tasarımlara sahip kaldırımlar, kasaba sakinlerine konforlu bir yürüyüş deneyimi sunacak. Ayrıca, yaya trafiğini düzenleyerek güvenliği artırmayı amaçlıyor.

Modern Aydınlatma Sistemleri: Meydanın gece ve gündüz boyunca daha güvenli ve aydınlık olması için modern aydınlatma sistemleri entegre ediliyor. LED teknolojisiyle donatılan bu sistemler, enerji verimliliği ve çevre dostu özellikleriyle dikkat çekiyor.

Ekonomik Canlılık ve Yerel Esnaf: Belediye Başkanı Şakir İpekçi, proje ile sadece mekansal iyileştirmelerin değil, aynı zamanda bölgedeki ekonomik canlılığı artırmanın hedeflendiğini belirtiyor. Yerel esnafın da projeden olumlu etkileneceğini vurgulayan Başkan, Sav kasabasının genel kalkınmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Yeşil ve Çağdaş Bir Ortam: Proje kapsamında meydanın yeşil alanları da gözden geçirilerek daha çağdaş ve yeşil bir ortam oluşturulacak. Bu sayede, sakinlere dinlendirici ve keyifli bir atmosfer sunulacak.

Sav kasabasının sakinleri, bu önemli projenin tamamlanmasıyla birlikte Meydanlığın daha canlı, güvenli ve keyifli bir sosyal alan haline geleceğine inanıyor. Belediye, kasaba sakinlerinin günlük yaşamlarını daha iyi bir çevrede sürdürebilmeleri için önemli adımlar atmaya devam ediyor.





