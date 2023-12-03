Gündem Oto Müzik ile Araçlarınıza Zekâ Katın!

Siz de Araçlarınızı Akıllı Hale Getirin!

Isparta'da Gündem Oto Müzik, araç içi multimedya sistemleri konusunda fark yaratıyor. Her otomobil için vazgeçilmez olan bir donanım olan multimedya sistemleri, Gündem Oto Müzik'te yeni bir boyut kazanıyor.

Yüksek Çözünürlüklü Dokunmatik Ekran Deneyimi: Gündem Oto Müzik'te sunulan multimedya ekranları, yüksek çözünürlüklü ve çoklu dokunmatik ekran özellikleriyle sizi etkileyecek. 800 * 480 piksel yoğunluğundaki ekran, canlı video ve fotoğraf görüntüleri için mükemmel bir deneyim sunuyor.

Carplay Multimedya Ekranlarıyla Akıllı Araba Deneyimi: Araç içi multimedya ekranlarının son dönemdeki favorisi Carplay ekranlar, Gündem Oto Müzik'te sizleri bekliyor. Aracınızı akıllı hale getirmek için ideal olan Carplay multimedya ekranları, özel ölçülerle aracınıza mükemmel bir uyum sağlıyor. Montaj işlemleri, Gündem Oto Müzik'in uzman ses mühendisleri tarafından titizlikle gerçekleştiriliyor.

Hassas Dokunmatik Ekran ve Bluetooth Bağlantısı: Dokunmatik ekranı son derece hassas çalışan sistem, Bluetooth bağlantısı ile müzik, video ve fotoğraf oynatma imkanı sunuyor. USB desteği ile geniş multimedya seçeneklerine ulaşabilir, aracınızın içinde keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

Geri Görüş Kamerası ve Gece Görüş Özellikleri: Gündem Oto Müzik'in multimedya sistemlerinde öne çıkan özelliklerden biri de geri görüş kamerası ve gece görüş özellikleri. Park esnasında rahat bir görüntü sağlayan bu özellikler, güvenliğinizi artırıyor.

Gündem Oto Müzik Yöneticileri, multimedya sistemlerinin gelecekte kredi kartı bilgileri, HGS ve OGS gibi bilgileri içerecek uygulamalara evrileceğini belirtiyor. Uzaktan yazılım güncellemeleri ile her zaman en güncel özelliklere sahip olabileceksiniz.

İletişim Bilgileri: Adres: Sanayi Mahallesi 3236 Sokak No:4, Isparta

Telefon: Erdi ÖZDEMİR - 0 546 244 53 10, Okan İŞ - 0 541 837 09 35



