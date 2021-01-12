Akdeniz Bölgesinin İncisi olarak ün salan Isparta Davraz Kayak Merkezi her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Merkezde sayıları 5’i geçen Telesiyej ve Mekanik Tesislerinin yanı sıra 500 kişi kapasiteli Kapalı Spor Salonu yapıldı. Söz konusu salondan bundan böyle; Voleybol, Basketbol, Hentbol, Masa Tenisi gibi Şampiyonalar gerçekleştirilebilecek.
GEVREK; “BİR HAYALİM GERÇEK OLDU”
Bu durumdan en çok mutlu olan isimlerin başında Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek geliyor. Zira, Müdür Gevrek, Davraz Kayak Merkezi’ne Spor Salonu yapılmasını müdürlüğü süresince ‘En Büyük Hayali’ olarak görüyordu. Bu hayalin gerçeğe dönüşmesi ise Gevrek’i son derece sevindirdi.
“EMEĞİ GEÇEN HERKESE
TEŞEKKÜR EDİYORUM”
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Davraz Kayak Merkezine yapılan Spor Salonunun yapımında en büyük emeği olan Ak Parti Isparta Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç olmak üzere, Milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz’e, Vali Ömer Seymenoğlu’na, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu ve diğer emeği geçen herkese teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.
İŞTE SPOR SALONUNUN ÖZELLİKLERİ
500 Kişi Tribün Kapasiteli Voleybol, Basketbol, Hentbol ve Masa Tenisi Salonu
Alt Katta 800 metrekare büyüklüğünde Güreş ve Halter Salonu
4 Ayrı Soyunma Odası
Yönetim ve Sporcu Birimleri
Lavabo ve Tuvaletler