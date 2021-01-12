GEVREK; “BİR HAYALİM GERÇEK OLDU”

“EMEĞİ GEÇEN HERKESE

TEŞEKKÜR EDİYORUM”

İŞTE SPOR SALONUNUN ÖZELLİKLERİ

Akdeniz Bölgesinin İncisi olarak ün salan Isparta Davraz Kayak Merkezi her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Merkezde sayıları 5’i geçen Telesiyej ve Mekanik Tesislerinin yanı sıra 500 kişi kapasiteli Kapalı Spor Salonu yapıldı. Söz konusu salondan bundan böyle; Voleybol, Basketbol, Hentbol, Masa Tenisi gibi Şampiyonalar gerçekleştirilebilecek.Bu durumdan en çok mutlu olan isimlerin başında Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek geliyor. Zira, Müdür Gevrek, Davraz Kayak Merkezi’ne Spor Salonu yapılmasını müdürlüğü süresince ‘En Büyük Hayali’ olarak görüyordu. Bu hayalin gerçeğe dönüşmesi ise Gevrek’i son derece sevindirdi.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Davraz Kayak Merkezine yapılan Spor Salonunun yapımında en büyük emeği olan Ak Parti Isparta Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç olmak üzere, Milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz’e, Vali Ömer Seymenoğlu’na, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu ve diğer emeği geçen herkese teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.500 Kişi Tribün Kapasiteli Voleybol, Basketbol, Hentbol ve Masa Tenisi SalonuAlt Katta 800 metrekare büyüklüğünde Güreş ve Halter Salonu4 Ayrı Soyunma OdasıYönetim ve Sporcu BirimleriLavabo ve Tuvaletler