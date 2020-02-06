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SAV BELEDİYESİ İLE İŞYERİ EĞİTİMİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

SAV BELEDİYESİ İLE İŞYERİ EĞİTİMİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
SAV BELEDİYESİ İLE İŞYERİ EĞİTİMİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sav Belediyesi arasında işyeri eğitim protokolü imzalandı. 05.02.2020 tarihinde Sav Belediye Başkanı Şakir İPEKÇİ makamında ziyaret edilerek üniversitemizin uygulamaya başladığı işyeri eğitimi modeli ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Toplantıya Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan CEYLAN, Teknik Bilimler MYO Müdür Yardımcısı ve İnşaat Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa SİVRİ ve İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Şükrü ÖZKAN katıldı. Sav Belediye Başkanı Şakir İPEKÇİ üniversitemize ve işyeri eğitimi uygulamasına her zaman destek olmaya hazır olduklarını söyledi. Daha sonra işyeri eğitimi protokolü imzalandı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

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