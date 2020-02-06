Eğirdir Meslek Yüksekokulunda İşyeri Eğitimi Protokolü İmzalandı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencilerinin öğrenimleri sırasında işyerlerinde uygulamalı eğitim almalarını sağlamak ve mezuniyet sonrası kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Treko Tarım Gıda İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi ile İşyeri Eğitimi Protokolü imzalandı.Protokolü Eğirdir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü adına Yüksekokul Müdürü Öğr.Gör.Mustafa GÖK, Treko Tarım Gıda İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi Fabrika Müdürü Bekir GÜLTEKİN imzaladılar.Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi