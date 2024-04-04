Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması’nın İl Birincileri Belli Oldu

Yeşilay ve T.C. Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'nın il ödül töreni, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan BAYDUR ve Yeşilay Isparta Şube Başkanı Fatih Hakkı MEYDAN'ın katılımıyla gerçekleştirildi.Yarışma, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımına açıktı. Edebi ve görsel olmak üzere iki kategoride bağımlılık konulu eserler değerlendirildi. İl değerlendirmeleri sonucunda Türkiye finaline gitmeye hak kazanan öğrenciler ödüllendirildi. Ödül töreninde dereceye giren 6 eser sahibine ödülleri takdim edildi. İl birincileri, 5 bin TL ödülün sahibi oldu.Yeşilay Isparta Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı, öğrencilerin yarışmaya gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek şunları söyledi: "Amacımız gençlerin sadece Yeşilay’ın değerlerine sahip olmaları değil; aynı zamanda bizim için de ilham olacak eserleri bir araya getirmek. Çocuklarımız ve gençlerimiz berrak zihinleriyle farklı bakış açıları sunuyor; her yıl ödül almasa da birçok eserle fikirlerimizin geliştirmesine katkı sağlıyor. Başvuru rakamlarının gençlerle ilgili hedefimize ulaştığımızı gösterdiğini sevinerek ve gururla söyleyebiliriz. Önümüzdeki yıllarda daha fazla çocuğumuza ve gencimize ulaşacağımıza eminiz. Yarışmamıza katılan tüm öğrencilerimize süreçteki katkılarından dolayı İl Millî Eğitim Müdürlüklerine ve çocuklarımızı teşvik eden, yol gösteren öğretmenlerimize teşekkür ederiz."Görsel Eser İlkokul - Elif Çelik / Yalvaç Bilim ve Sanat MerkeziOrtaokul - Ayşenur Tokur / Yahya Kemal Beyatlı OrtaokuluLise - Özge Tatbak / Gönen Anadolu LisesiEdebi Eser İlkokul - Ahsen Zehra Şenyılmaz / Atatürk İlkokuluOrtaokul - Yağmur Kıral / Şehit Burhan Açıkkol OrtaokuluLise - Münire Kaygısız / Şarkikaraağaç Anadolu İmam Hatip Lisesi