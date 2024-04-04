Isparta İl Genelindeki Seçim Sonuçları

- Merkez: AK Parti - Şükrü Başdeğirmen
- Aksu: AK Parti kazandı, ancak CHP itiraz etti.
- Atabey: AK Parti - Serdar Pehlivan
- Eğirdir: AK Parti - Mustafa Özer
- Gelendost: İYİ Parti - Mustafa Özmen
- Gönen: CHP - Osman Kesmen
- Keçiborlu: AK Parti - Yusuf Murat Parlak
- Uluborlu: AK Parti - Ahmet Oğuz Bakır
- Senirkent: MHP - Hüseyin Baykal
- Sütçüler: AK Parti - İsmail Yurdabak
- Şarkikaraağaç: AK Parti - Ali Göçer
- Yalvaç: İYİ Parti - Mustafa Kodal
- Yenişarbademli: AK Parti - Mehmet Akif Özata
- Büyükkabaca: MHP - Mustafa Durmuş
- Çiçekpinar: AK Parti - Metin Akbulut
- Çarıkçılar: AK Parti - Özcan Turan
- Güneykent: MHP - İsmail Hakan Türen
- Kuleönü: AK Parti - Nuri Erdoğan
- Höyüklü: MHP - Kadir Minnet
- Sarıidiris: AK Parti - Osman Özdemir
- Sav: MHP - Mustafa Avşar
- Senir: AK Parti - Ömür Yorulmaz