SAĞLIK VE DOĞALLIK HEPSİ TEK BİR NOKTA'DA

BÖLGEGESEL LEZZETLER

0532 676 76 31

Isparta'nın süt ürünleri ve zeytin merkezi Kolancı Şarküteri'dekiTürkiye'nin her bölgesinden gelen doğal yöresel lezzetler Isparta'da tek bir noktada,'de...Organik,doğal ve besin değeri yüksek gıdaları aynı çatı altında bir araya getiren Koılancı Şarküteri , sizler için derlediği zengin şarküteri ürünleri arasında yer alan peynirler Türkiye'nin bölgesel doğasını ve iklimini yansıtıyor. Gemlik,Edremit,Milas ve Aydın'ın zeytinlerinden üretilen altın değerinde sıkma zeytinyağ çeşitleri ayrıca çiftlikte üretilen süt ürünleri ve daha onlarca ürünü şehir dışından getirmenize gerek kalmadan sizlere sunuyor.Kültür sineması yanı No:6