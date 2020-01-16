Sağlık ve Doğallık Isparta'da Kolancı Şaküteri'de

Sağlık ve Doğallık Isparta'da Kolancı Şaküteri'de
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
SAĞLIK VE DOĞALLIK HEPSİ TEK BİR NOKTA'DA

Isparta'nın süt ürünleri ve zeytin merkezi Kolancı Şarküteri'deki  yüzde 100 organik yoğurt,peynir ve farklı peynir çeşitleri yoğun ilgi görüyor.

Kolancı Şaküteri Isparta'da  organik ve doğal olarak Keçi Tereyağı,Kurma Keçi Peyniri,Köy Pekmezi Hatay Kırma Zeytini,Doğal Kaymak gibi ürünlerin dışında ev makarnası,haş haş ezmesi,salamura yaprak,sızma zeytinyağı ve onlarca zeytin türü ve reçel çeşitlerini sizlerin damak zevkine sunmaya devam ediyor.

BÖLGEGESEL LEZZETLER
Türkiye'nin her bölgesinden gelen doğal yöresel lezzetler Isparta'da tek bir noktada, Kolancı Şarküteri'de...

 Organik,doğal ve besin değeri yüksek gıdaları aynı çatı altında bir araya getiren Koılancı Şarküteri , sizler için derlediği zengin şarküteri ürünleri arasında yer alan peynirler Türkiye'nin bölgesel doğasını ve iklimini yansıtıyor.   Gemlik,Edremit,Milas ve Aydın'ın zeytinlerinden üretilen altın değerinde sıkma zeytinyağ çeşitleri ayrıca çiftlikte üretilen süt ürünleri  ve daha onlarca ürünü şehir dışından getirmenize gerek kalmadan  sizlere sunuyor.

%100 Doğal Süt ve Süt Ürünleri Çeşitleri
%100 Doğal Şarküteri Çeşitleri
%100 Doğal Reçel Çeşitleri
%100 Doğal Makarna Çeşitleri
%100 Doğal Zeytin ve Zeytinyağı Çeşitleri

Kültür sineması yanı No:6 ISPARTA
 Hasan BÜYÜKKOLANCI
0532 676 76 31

 KOLANCI ŞARKÜTERİ ÜRÜN REYONLARI

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