Sağlık Kuruluşlarının Dezenfektan İhtiyacını SDÜ Karşılayacak

Süleyman Demirel Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesi işbirliği ile Isparta’daki sağlık kuruluşlarının ihtiyacını karşılayacak el dezenfektanı üretti.SDÜ Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Serdar Sezer, hem Isparta’daki sağlık kuruluşlarının hem de SDÜ’nün el dezenfektan ihtiyacını karşılayacaklarını söyledi. Konuya ilişkin açıklama yapan Doç. Dr. Serdar Sezer şöyle konuştu: “Yaşanan çeşitli kriz dönemlerinde kamu kurumlarının dezenfektan tedariklerinde sorunlar yaşanabiliyor. Bu nedenle Sağlık Müdürlüğümüz ile birlikte stratejik bir çalışma başlattık. Ürün temin edilemediği durumlarda kendi dezenfektanlarımızı güvenilir ham maddeler kullanarak yapabilir durumdayız. Hem kendi üniversitemizin hem de diğer sağlık kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılayabiliriz.”İlk pilot denemelerin başladığını açıklayan Doç. Dr. Sezer, “Dezenfektanlar da çok çeşitli formülasyonlar mevcut. Şu an için Dünya Sağlık Örgütünün önerileri ve Sağlık Bakanlığımızın direktifleri kapsamında üretimi oldukça pratik ve kolay dezenfektan formüllerini üretiyoruz. Merkezimize doğal kaynaklı dezenfektan ihtiyacına yönelik talepler oluyor. Mevcut endüstriyi düşündüğümüzde doğal ürünlerden elde edilen ürünlerin etki süreleri ve raf ömürleri sentetik kimyasal ürün içeren çeşitlerine göre daha kısa ömürlü ve maliyetli. Birim maliyetler düşünüldüğünde de tercih edilmiyor. Fakat cilt hassasiyeti yüksek kullanıcılar için, doğal ürün içerikli ve su bazlı formülasyonlar özel olarak üretilebilir. Merkezimizin altyapısı pilot üretim ve ARGE çalışmaları için müsait. Olası bir malzeme sıkıntısı yaşandığında tüm imkanlarımızla hazırız” şeklinde konuştu.