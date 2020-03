Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Başkan Erdoğan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı.Dünyanın tamamını etkisi altına alan COVİD-19 hastalığı giderek yaklaşıyor ve daha çok can alıyor. Ölü sayısının 27 bine yaklaştığı bu büyük felaket herkesle birlikte bizi de etkilemiştir. Ülkemizde de bugün itibarıyla 5698 toplam vaka ve maalesef 92 can kaybı vardır. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 42'si iyileşmiştir.Rehavete kapılmayacağız, karşımızdaki tehdit çok ciddidir. Paniğe asla kapılmayacağız, çünkü bu tehdide karşı gerçekten sağlam bir mücadele yürütüyoruz. Her bir vatandaşımızın bu hastalığın yol açabileceği vahim sonuçların farkında olduğuna inanıyorum. Devlet olarak tedbirlerimizi alacağız diğer yandan vatandaşlarımız her biri tedbiri alacaktır.İnsanlığın karşı karşıya kaldığı bu krizin üstesinden gelebilmek için daha çok fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girdik.Ülkemizde 2 milyon dar gelirli haneye biner lira nakit desteği veriyoruz. Sanayicilerimizi ve ihracatçılarımızı rahatlatacak tedbirleri hayata geçirdik. Her bir fert devletin tüm imkanlarıyla yanında olduğunu biliyor. Bu ülkede kimsenin aç kalmasına, açıkta kalmasına mağduriyetine, istiskaline izin vermeyiz.Meclisimiz de gereken mevzuat değişikliği yaptı. İşsizlik Fonu'nu güçlendirdik, kredi fonunu güçlendirerek esnaf ve sanatkârımızı destekliyoruz. En düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkartarak bu kesime nefes aldırdık. Emeklilerimize bayram ikramiyesini Nisan başına çektik.İlaç ve gıda konusunda bir sıkıntımız yok.Yaşlılarımızı hastalıktan korumak için aldığımız tedbirleri, onlara saygısızlığın bahanesine dönüştürenlere müsaade etmeyeceğiz.(Yeni tedbir paketi 30 büyükşehirde uygulanacak)1- Şehirler arası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır.2 - Kamuda olduğu gibi özel sektörde de esnek çalışma sistemine geçilecek.3 - Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni oluşturulacak.4 - Piknik ve tören yerleri hafta sonu kapalı olacak.5 - Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun şekilde celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacak6 - Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdi.7 - Tüm illerimizde pandemi kurulları oluşturulacak alınan tedbirlerin takibi yapılacak