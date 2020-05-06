Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika açıklamalar: Koronavirüste ikinci dönem başlıyor
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede birinci dönemi geride bıraktığını kaydeden Koca, ikinci dönemin ise, "kontrollü sosyal hayat" dönemi olacağını belirtti.
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
BİRİNCİ DÖNEM TAMAMLANDI
Türkiye'miz koronavirüse karşı mücadelesinde birinci dönemi tamamlamıştır. 29 Nisan, koronavirüste birinci dönemi geride bıraktığımız tarihtir.
Güncel rakamlar salgını kontrol altına aldığımızın kanıtlarıdır.
Şu anda koronavirüsle mücadelemizin yeni döneminin ilk günlerindeyiz. Şimdi yaşama alanımızı genişliyor fakat aynı tedbirleri daha geniş alana yayıyoruz. Sosyal alan için kontrolü ele alıyoruz.
Başlayan yeni dönem bildiğimiz anlamda tipik bir normalleşme değildir. Hayatımızın kısmen özgürleşmesidir. Yeni dönem tedbirlerle özlemlerin sentezidir. Başlayan günler 11 Mart'tan bu yana gösterdiğimiz çabanın ödülüdür. Ama bu ödül büyük ödül değildir. Hassas davranmazsak serbestlik yeni mecburiyetlere yol açar. Kontrolün kaybı ikinci dalganın davetiyesi olacaktır.
SALGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Türkiye'de salgın mevcut şartlarda kontrol altına alınmıştır. Hazirana ilişkin öngörülerimiz daha somuttur. Ama koronavirüs tehdidi ortadan kalkmış değil. Risk varlığını daha uzun süre sürdürecek.
2020 öncesine anlamında normal hayata dönüş fikri bütün dünyada yanlış bulunmaktadır. Biz bu fikri benimsemek zorundayız. Bugüne kadar normale dönüş ifadesi yer yer kullanılsa da esasında normale dönmüyoruz, yeni hayatın normallerini oluşturuyoruz.
"KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT"
İkinci dönemin ismi kontrollü sosyal hayattır. Önümüzdeki günlerde evlerden daha sık dışarı çıkacağız. Virüse karşı mücadelede yeni durumun kuralları, tedbirleri olmalıdır. Kontrollü sosyal hayat, hastalıkla mücadelede ikinci dönemin stratejisidir.
MASKELER YENİDEN SATIŞA ÇIKACAK MI?
Bu dönemde maskeye ihtiyacın daha fazla olacağını biliyoruz. Özellikle eczaneler üzerinden 20-65 yaş üzeri için 10 günde bir ücretsiz paket verilme uygulamamız vardı. Bununla ilgili de 39 milyon kişiye mesaj gitti, dağıtım yapıldı.
Bu yeni dönemde ihtiyaç daha fazla olacak. Bu ihtiyacı gidermek anlamında yüksek bir fiyat olmamak kaydıyla bir fiyatın belirlediği dönem olacak.
Eczanelerden, marketler ve medikal mağazalar olmak üzere birçok yerden alınmasının önü açıldı, o da taban fiyatıyla olacak.
AVM'LERDE ALINACAK ÖNLEMLER
AVM'lerdeki restoranlar, kafeler açılmayacak.
Belirli sayıda kişiden fazlası AVM'de olamayacak. Aynı şekilde işletmelerde de olamayacak. Bununla ilgili rehberler hazırlanacak.
REMDESİVİR İLACI KULLANILACAK MI?
Bu ilacı 400 hasta için temin ettik. Önümüzdeki günlerde kullanmayı planladığımız bir ilaç.