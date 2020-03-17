Resmen açıklandı! EURO 2020 bir yıl ertelendi

Norveç Futbol Federasyonu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) gelecek yıl 12 Haziran-12 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacağını açıkladı.



UEFA bugün yapılan toplantıda EURO 2020'nin 1 yıl ertelenmesine karar verdi.



Turnuvanın 2021'de aynı tarihler olan 12 Haziran ve 12 Temmuz arasında yapılması planlanıyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ



Norveç Futbol Federasyonu da, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) gelecek yıl 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacağını açıkladı.



ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ SÜRESİZ ASKIYA ALINDI

Fransa'dan L'Equipe de Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin koronavirüs tehlikesi geçene kadar süresiz olarak askıya alındığını belirtti.







