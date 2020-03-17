ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN 18 MART ŞEHİTLER GÜNÜ MESAJI

Ülkemizin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü için; vatan ve millet aşkı uğruna toprağa düşen yiğitlerin, şehadete yürüyen ana kuzularının, minnet, şükran ve saygıyla anıldığı bu özel günde onları yâd ederek şereflendirmenin onur ve gururunu hep birlikte yaşamaktayız.Binlerce yıllık şanlı tarihe sahip milletimizin istiklal ve istikbali konusundaki kararlılığını, iman gücünü, vatanı, dini ve hürriyeti söz konusu olduğunda neleri göze alabileceğini tüm dünyaya kanıtlayan şehitlerimiz, her türlü saygı ve minneti hak etmektedirler.Vatanının kutsallığı, milletin namusu ve bayrağımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin bu emanetlerine, şimdi ve gelecekte de, aynı şuur, güç ve kararlılıkla sahip çıkacağız.105 yıl önce Çanakkale Zaferinde olduğu gibi gücümüz, yine milletimizin imanı, inancı, vatan, bayrak ve bağımsızlık sevdasıdır.Bu düşüncelerle şehitleri anma günü kabul ettiğimiz Çanakkale zaferinin 105. Yıldönümünde vatanımızı ve bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden bütün gazi ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan kahraman gazilerimize de minnet ve şükranlarımızı sunuyorum.