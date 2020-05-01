Rektör Çarıkçı’nın “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” Mesajı



Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, bugün dünyanın en büyük ve güçlü ekonomisi olan devletlerin arasında yer alabiliyorsak, büyüme hızımız her geçen gün daha da ileri gidebiliyorsa bu başarı, gecesini gündüzüne katarak, alın teri döken işçi kardeşlerimiz ve çalışanlarımız sayesindedir.

1 Mayıs, çalışma hayatının daha demokratik bir yapıya kavuşması için verilen mücadelelerin neticesinde, tüm dünyada işçinin, memurun, emeğin ve emekçinin günüdür. Bu gün, dünyanın dört bir yanındaki emekçileri aynı duygular etrafında buluşturan, aynı acıların aynı sevinçlerin etrafından kenetleyen ortak bir dil olmuştur.

Bu düşüncelerle tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum; aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluk içinde bir ömür geçirmelerini diliyorum. 1 Mayıs vesilesiyle, tüm işçilerimizin bayramını kutlarken, çeşitli iş kazalarında hayatlarını kaybeden bütün işçilerimizi de rahmetle anıyorum.



Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü