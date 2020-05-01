Rektör Prof. Dr. İbrahim Diler’in 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajı

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

Bugün 1 Mayıs, bizim için çalışan, ülkesi için emek veren, geleceğimizi inşaa eden çalışanların günü. Emek vererek, alınteri akıtarak geleceğimizi inşaa eden, çalışanların değeri bizim gönlümüzde ve gözümüzde hep yukarılardadır.

Peygamberimiz Hazreti Muhammed (sav) : “İşçinin ücretini alın teri kurumadan önce ödeyiniz.” buyuruyor. Bu da bize gösteriyor ki, helalinden akıtılan terlerin, karşılığını hemen vermek gerekiyor.

Bugün ülkemiz için çalışan, emek veren, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi "Muasır medeniyetler seviyesine çıkmak" için çok çalışmamız gerekiyor.

Son zamanlarda Dünyanın başına musallat olan Koronavirüs, tüm insanlığı olumsuz yönde etkilediğini görüyoruz. Bu mücadelede devletimizin yapmış olduğu çalışmalarla, o muasır medeniyetler seviyesine ulaştığına da şahitlik ediyoruz.



Bu vesile ile, Emek ve alın teriyle ülkemizin büyümesi ve kalkınmasında önemli rol oynayan işçi ve emekçi kardeşlerimizin aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluk içinde bir ömür geçirmelerini Cenab-ı Allahtan niyaz ediyor, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günlerini kutluyorum.

Prof. Dr. İbrahim DİLER

Rektör

