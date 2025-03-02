Ramazan’a Özel Sıcak Tahin Fırsatı – Eylül Minel’de!

Isparta’nın doğal lezzetleriyle tanınan Eylül Minel Lokum Fabrikası, Ramazan ayına özel fırsatlarla sofralarınıza lezzet katıyor! Özel olarak hazırlanan, doğal susamdan çekilmiş sıcak tahin 1 kg sadece 150 TL ile sizleri bekliyor.

Ramazan Sofralarının Vazgeçilmezi

Sahurda ve iftarda enerji veren, besleyici ve doğal sıcak tahin, geleneksel lezzetiyle sofralarınızı taçlandırıyor. Hafif ve doyurucu yapısıyla Ramazan’da sağlıklı bir alternatif sunuyor.

Tahin Helvası ile Tatlı Bir Dokunuş

Eylül Minel’in doğal malzemelerle hazırladığı tahin helvası da Ramazan’da tatlı ve besleyici bir seçenek olarak öne çıkıyor. Geleneksel lezzeti modern kaliteyle buluşturan bu özel tat, iftar sofralarınızın vazgeçilmezi olacak.

Adres: Modernevler Mahallesi, 102. Cadde No: 74/A, ISPARTA (Orman Bölge Müdürlüğü Karşısı)

Telefon: 0 (246) 500 37 00

WhatsApp: +90 543 760 12 24

Web:www.eylulminel.com

Ramazan’da doğal ve sağlıklı lezzetler için Eylül Minel’e bekliyoruz!







