Ramazan’a Özel Büyük Kampanya – Çevik Gıda’dan Sofralarınıza Bereket!

Ramazan ayında sofralarınıza lezzet ve bereket katmak için Çevik Gıda en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla sunmaya devam ediyor. Isparta’nın farklı pazar yerlerinde sizleri bekleyen Çevik Gıda, doğal ve taze ürünleriyle sahurdan iftara kadar sağlıklı beslenmenize katkı sağlıyor.

Ramazan’a Özel İndirimli Ürünler

Meryem Ana Yufka – 30 TL

Çökelek – 50 TL

Lor Peyniri – 60 TL

Süzme Yoğurt – 60 TL

Köy Yoğurdu – 90 TL

Köy Peyniri – 75 TL

Yağlı Köy Peyniri – 100 TL

Teneke Peyniri – 100 TL

Yağlı Teneke Peyniri – 150 TL

Yaprak Tulum – 120 TL

Yağlı Yaprak Tulum – 150 TL

Erzincan Keçi Tulum – 380 TL

İzmir Bergama Peyniri – 330 TL

Çanakkale Ezine Peyniri – 250 TL

Çeçil Peyniri – 280 TL

Topik Misket Peyniri – 280 TL

Kaşar Peyniri – 160 TL

Tereyağı – 280 TL

Yayık Tereyağı – 400 TL

Yeşil Zeytin Çeşitleri – 150 TL

Senirkent Üzüm Pekmezi – 250 TL

Ayrıca çikolata, fıstık, fındık, haşhaş, tahin, asma yaprağı, yumurta ve salça çeşitleri için bizi takip etmeyi unutmayın.

Ramazan’da Çevik Gıda Hangi Pazar Yerlerinde?

Pazartesi: Zafer Pazarı (Öğleden sonra)

Salı: Salı Pazarı (Mondi Mobilya karşısı)

Perşembe: Hızırbey Pazarı (Öğlene kadar)

Cuma: Yedişehitler Sağlık Ocağı Önü – Cuma Pazarı

Cumartesi: Işıkkent Pazarı (Öğleden sonra)

Pazar: Mehmet Tönge Pazarı (Öğlene kadar)

Sipariş ve Bilgi İçin

Uğur Çevik – Çevik Gıda İrtibat

0541 742 04 24

0538 498 29 90

Ramazan sofralarınızı bereketlendirmek ve bütçenizi korumak için Çevik Gıda’yı pazar yerlerinde ziyaret edin. Kaliteli ve doğal ürünlerle sağlıklı bir Ramazan için biz buradayız.

























