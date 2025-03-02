Ramazan’a Özel Büyük Kampanya – Çevik Gıda’dan Sofralarınıza Bereket!
Ramazan ayında sofralarınıza lezzet ve bereket katmak için Çevik Gıda en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla sunmaya devam ediyor. Isparta’nın farklı pazar yerlerinde sizleri bekleyen Çevik Gıda, doğal ve taze ürünleriyle sahurdan iftara kadar sağlıklı beslenmenize katkı sağlıyor.
Ramazan’a Özel İndirimli Ürünler
- Meryem Ana Yufka – 30 TL
- Çökelek – 50 TL
- Lor Peyniri – 60 TL
- Süzme Yoğurt – 60 TL
- Köy Yoğurdu – 90 TL
- Köy Peyniri – 75 TL
- Yağlı Köy Peyniri – 100 TL
- Teneke Peyniri – 100 TL
- Yağlı Teneke Peyniri – 150 TL
- Yaprak Tulum – 120 TL
- Yağlı Yaprak Tulum – 150 TL
- Erzincan Keçi Tulum – 380 TL
- İzmir Bergama Peyniri – 330 TL
- Çanakkale Ezine Peyniri – 250 TL
- Çeçil Peyniri – 280 TL
- Topik Misket Peyniri – 280 TL
- Kaşar Peyniri – 160 TL
- Tereyağı – 280 TL
- Yayık Tereyağı – 400 TL
- Yeşil Zeytin Çeşitleri – 150 TL
- Senirkent Üzüm Pekmezi – 250 TL
Ayrıca çikolata, fıstık, fındık, haşhaş, tahin, asma yaprağı, yumurta ve salça çeşitleri için bizi takip etmeyi unutmayın.
Ramazan’da Çevik Gıda Hangi Pazar Yerlerinde?
- Pazartesi: Zafer Pazarı (Öğleden sonra)
- Salı: Salı Pazarı (Mondi Mobilya karşısı)
- Perşembe: Hızırbey Pazarı (Öğlene kadar)
- Cuma: Yedişehitler Sağlık Ocağı Önü – Cuma Pazarı
- Cumartesi: Işıkkent Pazarı (Öğleden sonra)
- Pazar: Mehmet Tönge Pazarı (Öğlene kadar)
Sipariş ve Bilgi İçin
- Uğur Çevik – Çevik Gıda İrtibat
- 0541 742 04 24
- 0538 498 29 90
Ramazan sofralarınızı bereketlendirmek ve bütçenizi korumak için Çevik Gıda’yı pazar yerlerinde ziyaret edin. Kaliteli ve doğal ürünlerle sağlıklı bir Ramazan için biz buradayız.