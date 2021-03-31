PINAR PAZARI PİDE VE IZGARA SALONU DUALARLA AÇILDI .

İlçemiz Tarihi Pınar Pazarı yanında Eğirdir’li hemşehrimiz Ali Canmaya’nın hizmete açtığı Pınar Pazarı Pide ve Izgara Salonu dualarla hizmete başladı.

Açılış törenine Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı M. Erhan Savran, Belediye Meclisi Üyeleri Mehmet Yaşar, Veli Güngör, İlçe Müftüsü Mehmet Ali Eroğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Yalkın, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Yusuf Öngün ve çok sayıda davetli katıldı.

Eğirdir Müftüsü Mehmet Ali Eroğlu’nun dualarıyla açılan işyerinin açılış kurdelesi Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı M. Erhan Savran, Oda Başkanları ve işyeri sahibi birlikte kestiler.

Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı M. Erhan Savran; ‘İlçemizin gözbebeği olan Pınar Pazarında aynı ismi taşıyan işyerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.’ dedi.

(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)

