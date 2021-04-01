Orman Bölge Müdürümüz Sav’da Biyolojik Mücadele Çalışmalarını Denetledi

Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy Isparta Sav Deposunda yapılan çalışmaları denetledi.Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy, Bölge Müdürlüğümüzde 2021 yılında 10.000 adet üretilmesi planlanan faydalı böcek larva üretim laboratuvarını ziyaret ederek, çalışmaları devam eden çam kese böceği yırtıcısı Calosoma Sycophanta (Terminatör böcek veya faydalı böcek) üretim laboratuvarında incelemelerde bulundu.Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüzce çam kese böceğinin tabiattaki yırtıcısı olan Calosoma Sycophanta’dan (faydalı böcek) 1250 adet toplanarak Sav deposundaki laboratuvar ortamına getirilmiş, devam eden çalışmalarda şu ana kadar 7.000 adet yumurta, 3.500 adet larva elde edilmiş olup çalışmalar devam etmektedir. Üretilecek larvalar çam kese böceğinin yoğun olarak zarar verdiği ormanlara bırakılarak biyolojik mücadeleye katkı sağlanması hedeflenmektedir.Ormanlık alanlarımızdaki çam türlerinde zarar yapan çam kese böceği; özellikle ağaç yapraklarında tahribat yapıp, ağaçların hayatiyetini etkilemeden, zayıf düşürerek vejetatif gelişmesini yavaşlatmakta ve artım kaybına uğratmaktadır. Ancak vejetasyon mevsimi ile birlikte ağaçlar yeniden yeşillenmektedir.Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy daha sonra 2020 yılında tesis edilen Helikopter pisti sahasında ve Sav deposunda mevcut bulunan, orman emvalleri hakkında incelemelerde bulunarak yapılması gereken, ek çalışmalarla ilgili talimatta bulundu.Bölge Müdürümüz çalışmalarla ilgili yapmış olduğu açıklamada; “Orman Zararlıları ile mücadele yöntemlerinden biri olan biyolojik mücadeleyi çok önemsediklerini, doğaya ve ekosisteme en uygun mücadele yöntemi olan biyolojik mücadele çalışmalarına ağırlık verildiğini, Doğaya ve doğal dengeye olumsuz etkileri nedeniyle kimyasal mücadelenin tercih edilmediğini, belirterek, çalışmalarda emeği geçen tüm personele teşekkür etti.ISPARTA OBM