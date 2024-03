"Ahmet Tural'dan Belediye İşçilerine Söz: Hiçbir Belediye Çalışanını İşten Çıkarmayacağız! Her Ay Personel Ödüllendirecek"

İYİ Parti'nin Isparta Belediye Başkan adayı Ahmet Tural, belediye işçilerine seslenerek, "Biz göreve geldiğimizde, siyasi görüşü her ne olursa olsun, hiçbir belediye çalışanımızı işten çıkarmayacağız. EYT’li çalışanlarımızı baskıyla işten çıkarmaya zorlamayacağız" dedi. Ücret artışlarının hesaplara net olarak yatırılacağının sözünü veren Tural, performansı artan personelleri ödüllendireceklerini söyledi.

İYİ Parti'nin Isparta Belediye Başkan adayı Ahmet Tural, seçim çalışmaları kapsamında belediye işçilerinin akıbetine ilişkin personele güven veren açıklamalarda bulundu.

"Hiçbir Personelimiz İşten Çıkarılmayacak, Ücret Artışları Net Olarak Verilecek"

Göreve seçilmesi halinde hiçbir belediye personelini işten çıkarmayacağının sözünü şimdiden veren Tural, işçinin alın teri hakkını tamamıyla alacağını belirterek, "Biz göreve geldiğimizde, siyasi görüşü her ne olursa olsun, hiçbir belediye çalışanımızı işten çıkarmayacağız. EYT’li çalışanlarımızı baskıyla işten çıkarmaya zorlamayacağız. Yüzde 76 denilen zammın aslında yüzde 58 olduğunu bu ayki maaşlarında gördünüz. Bizim dönemimizde ücret artışları net olarak verilecek" diye konuştu.

Halka hizmeti en hızlı yoldan ulaştırmak için işi ehline vereceklerinin altını çizen Tural, liyakatı en temel ilke edineceklerini söyledi.

"Personel Ödüllendirilecek, Huzur Dönemi Başlayacak"

Belediye personellerinin sorunlarını yakından bildiğini aktaran Tural, "Biz işi ehline vereceğiz ki, işçimizi performansına göre de her ay ödüllendireceğiz. Şantiyedeki çalışan belediye personellerimizi hafta sonu dinlendireceğiz. Temizlik işlerindeki sıkıntıyı biliyorum. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzdeki huzur dönemini biz başlatacağız" ifadelerini kullandı.