 "Kira Beyannamesi Verme Süreci Başladı: Ceza Uygulanacak!"

Türkiye'de gayrimenkul sahipleri için önemli bir dönem başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) yeni düzenlemeleri kapsamında kira geliri beyan dönemi açıldı. Kira geliri elde eden mülk sahipleri, 1 Mart ile 1 Nisan (31 Mart'ın hafta sonuna rastlaması nedeniyle) tarihleri arasında beyannamelerini vermek zorundalar.GİB, bu yıl kiracıların da bu sürece katılımını sağlamak amacıyla "kira bildirim formu"nu devreye soktu. Kiracılar, Dijital Vergi Dairesi'ne üye olduklarında veya e-Devlet şifreleriyle sisteme erişim sağlayarak, bu form aracılığıyla kira bilgilerini beyan edebilirler. Bu yeni sistem sayesinde, mülk sahiplerinin beyan ettiği kira gelirleri ile kiracıların beyanları karşılaştırılarak doğruluğu teyit edilebilecek, yanlış veya eksik beyanda bulunanlar ya da hiç beyan vermeyenler tespit edilerek vergi kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor.Beyanname verme süreci 1 Mart'ta başlayıp 1 Nisan'a kadar devam edecek olup, 31 Mart hafta sonuna denk geldiği için bu tarihe kadar sürecek. Yıllık geliri 21 bin liranın üstünde olan ve çeşitli gelir kaynaklarına sahip olan kişiler beyanname vermeli. Kira gelirini zamanında veya eksik beyan edenler bu istisnadan faydalanamayacaklar.Elektronik ortamda yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler için özel usulsüzlük cezası uygulanacak. Vergi ödemesinin gecikmesi halinde ise, tahakkuk etmeyen vergi miktarının tamamı kadar vergi ziyaı cezası ödenmesi gerekecek.Vergi ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi'nin web sitesi (dijital.gib.gov.tr) veya mobil uygulaması üzerinden günün 02.00-23.45 saatleri arasında gerçekleştirilebilir. Ödemeler, anlaşmalı bankaların banka veya kredi kartları, havale ile banka hesaplarından, yurtdışında bulunan bankaların kartları ve vergi tahsilatına yetkili bankaların yanı sıra vergi dairesi vezneleri veya PTT şubeleri aracılığıyla da yapılabilmektedir.