18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi Anma Programları Isparta'da Coşkuyla Kutland

ı"Isparta Valisi Baruş, protokol üyeleriyle birlikte Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şubesi'nde şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Ziyarette tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad eden Vali Baruş, gazilerimize de sağlık ve uzun ömürler diledi.18 Mart Şehitler Günü anma etkinlikleri, IYAŞ Selçuklu Ortaokulu tarafından hazırlanan özel anma programıyla devam etti. Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından Vali Baruş'a Eğirdir Nafiz Yürekli Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencileri tarafından Çanakkale şehitliğinden getirilen toprak takdim edildi.Program, öğretmen ve öğrenciler tarafından Çanakkale ruhunu anlatan şiirler ve türkülerin okunmasıyla devam etti. Son olarak, Çanakkale oratoryosunun sahnelenmesiyle etkinlik son buldu, Çanakkale şehitleri bir kez daha anıldı.