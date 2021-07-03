Pedallar Yeşilay Bisiklet Turu İçin Döndü

Bağımlılıklarla Mücadelede merkez de olduğu kadar ilçelerde de aktif yer alan Yeşilay Isparta Şubesi Senirkent’te bisiklet turu düzenledi. Senirkent Atatürk Anıtı önünde başlayan turda Ortayazı köyüne gidilip geri dönüş sağlandı.İlçe üyesi Merve Tortop’un öncülüğünde, Senirkent'teki gençlerimizin farkındalıklarını arttırmak, sağlıklı yaşamalarını desteklemek ve spora teşviklerini sağlamak adına düzenlenen bu keyifli tura her yaş grubundan katılım sağlandı.Bisiklet turu öncesi uğrayan Senirkent Belediye Başkanı Kadir HEYBELİ ve Meclis Üyeleri memnuniyetlerini dile getirdiler. Maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Kadir Heybeli ve tüm meclis üyelerine Yeşilay Isparta Şubesi teşekkürlerini dile getirdi.Bisiklet turu boyunca her işin başının güvenlik olduğu bilinci ile rota üzerinde güvenli bir şekilde etkinlik gerçekleştirmesine destek olan trafik polislerine, jandarmalara ve olası bir duruma müdahale edebilmek adına rota boyunca eşlik eden ambulansa ve sağlık personeline teşekkürlerini dile getiren Yeşilay Isparta Şubesi ilçelerde de aktif olarak yer alacağını belirtti.