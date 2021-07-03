PİKNİK Mİ YAPACAKSINIZ?

Kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışı başlamıştır..

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Isparta'da kendi beshanesinde organik olarak besledikleri ve islami ve sağlık kurallara uygun kesimi yapılan et çeşitleri,Tavuk ürünleri ileBilim Tıp karşısında sizleri bekliyor.Mangallık,Haşlamalık,Pirzolalık,Köftelik etler ayrıca piknik için özel olarak hazırlanmış köfte ve pirzola çeşitleri bunun yanı sıra piknik malzemeleri yine lezzetli ve sağlıklı etin adresindeP'ta..