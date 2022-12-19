18 Aralık 2022 Pazar ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



Para uzmanından sıfırı silinen banknot uyarısı

Nümismat ve Yazar Necati Doğan, son dönemde banknotların üzerindeki bazı rakamların kimyasal maddelerle silindiğini belirterek, bu yöntemle koleksiyon değeri kazandırmaya çalışılan banknotların yüksek bedellerle satılmaya çalışıldığını söyledi.



Mısır’a yetki alanı tepkisi

Diplomatik kaynaklar, Türkiye’nin, Libya ile Mısır'ın ülke sınırlarının uluslararası hukuka uygun olarak tespiti için Kahire ve Trablus'un bir an evvel diyalog ve müzakere başlatmasını teşvik ettiğini belirtti.



Bakan Bilgin’den asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “İşçimize rahat nefes aldıracak, tahribatı onaracak bir asgari ücret seviyesinin de bu uzlaşmada belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.



Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Zonguldak, Ordu, Samsun, Kastamonu ve Sinop için sağanak yağış uyarısı yaptı.



Hırvatistan dünya üçüncüsü oldu

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan, Fas'ı 2-1 mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu.



Ajax, Arda Güler'in peşine düştü!

Hollanda devi Ajax, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için başkan Ali Koç ve oyuncunun ailesiyle transfer görüşmesinde bulundu. Ajax'ın genç futbolcunun 20 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye sıcak baktığı öne sürüldü.

