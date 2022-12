Ortak gayemiz Isparta’nın kalkınması

ORTAK AKIL VURGUSU





Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural ve oda başkanlarına iade-i ziyarette bulundu.Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin ziyaretle ilgili açıklamasında “ Esnaf Odaları Birliği Başkanımızı bugün yönetim kurulu üyelerimizle birlikte ziyaret ettik. Esnaf Odaları Birliği Ispartamızın ilçeleriyle bütünleşmiş bir yapılan. Geçmişine baktığınıza 12. Yüzyıla dayanan ve o dönemdeki yardımlaşmanın dayanışmanın esas alındığı Ahilik kültüründen gelen bugünde o geleneği sürdüren bir yapılanma. Sayın başkanın Isparta için çalışmalarını takip ediyoruz, Borsa olarak kazana Isparta için elele vermeye her saman hazırız. Ortak projelerde her zaman buluşmak dileğiyle kendisine teşekkür ediyor başarılar diliyorum” dedi.Birlik Başkanı Ahmet Tural da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Ticaret Borsamızın Başkanı Hüdai Şahin ve yönetimine iade-i ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyor, kendilerini Birliğimizde ağırlamaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Meslek örgütlerinin temsilcileri olarak önceliğimiz her zaman Isparta. Isparta’da esnafın, sanayicinin, çiftçinin, üreticinin refah payının artması hepimizin ortak gayesi. Daha önce olduğu gibi bundan böylede Ticaret Borsamızla Isparta’nın menfaatine olacak her projede birlikte olacağımızı ve ortak akılla hareket etmeye devam edeceğimizi belirtiyorum. İlimizin kalkınması, ekonomisinin büyümesi, Tarımla Sanayileşen Isparta hedefinde atılacak her adımda kendileriyle işbirliğine her zaman hazırız. Bu vesileyle kendilerine nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi. Ziyaret iyi dilek temennileriyle son buldu.