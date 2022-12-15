14 Aralık 2022 Çarşamba ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



Özel okullar için emsal niteliğinde karar

Bursa'da çocuğu özel okula giden bir vatandaş, erken kayıt sözleşmesine aykırı talep edilen yemek ve kırtasiye ücreti için Bursa 3'üncü Tüketici Mahkemesi'nde açtığı davayı kazandı. Karara göre; özel okul yönetimi, erken kayıt yaptıran öğrenciden dönem içinde 'yemek ve kırtasiye gideri' adı altında ek ücret talep edemeyecek.



Türkmen Gazı’nda yeni gelişme

Türkmen gazı zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakü-Tiflis-Ceyhan hattı öne çıkmaktadır. Türkmen gazının buradan taşınmasına hemen başlamamız gerek" dedi



Kökünü Kurutma Operasyonu’nda 182 gözaltı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kökünü Kurutma Operasyonları kapsamında 197 şüpheliden 182'sinin gözaltına alındığını duyurdu.



Biden skandal karara imzayı attı

ABD Başkanı Joe Biden, uzun süredir tartışılan "eşcinsel evlilik hakkının yasal koruma altına alınmasına yönelik" yasayı imzaladı.



Asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceklerini açıkladı.



Süt miktarı azaldı

Ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı ekim ayında geçen yıla göre yüzde 3.3 azaldı.



Son finalist belli oluyor

2022 FIFA Dünya Kupası'nda son şampiyon Fransa ile turnuvada tarih yazan Fas, yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Bu maçın galibi finalde Arjantin ile mücadele edecek.