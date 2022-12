Başkan Tural’dan ‘Kunduracılar

Sitesi İndirim Günleri’ne davet

ESNAF YAŞARSA MEMLEKET YAŞAR

HEM ESNAF HEM VATANDAŞ KAZANACAK

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, tüm Isparta halkını ve öğrencileri, Kunduracılar Sitesi’ndeki Geleneksel İndirim Günleri etkinliğine katılmaya davet ettiIsparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği öncülüğünde Kunduracılar Sitesinde İndirim ve Alışveriş Günleri’nin bu yıl ikincisi düzenleniyor. Vatandaşa İndirim Esnafa Destek sloganıyla gerçekleştirilecek indirim şenliği 16 Aralık Cuma saat 14.00’da yapılacak açılışla start alacak. Birlik Başkanı Ahmet Tural, tüm Isparta halkını ve öğrencileri bu etkinliğe davet etti. “Kovid 19 salgınından sonra dünyada yaşanan enerji ve tedarik krizinin ülkemizde de etkili olması sonucu, temel girdi kalemlerinde yaşanan artış ve yüksek enflasyonla birlikte gıda başta olmak üzere tüketim ürünlerindeki hızlı yükselme esnaf ve sanatkarımızı olumsuz yönde etkiledi” diyen Başkan Tural, “Esnaf ve sanatkarlarımız bunun yanında Büyük AVM’lerin neden olduğu haksız rekabetle de mücadelesini sürdürüyor. Ne yazık ki, her geçen gün sayıları hızla artan ve gelişi güzel şube açan bu AVM’ler yerel esnafa büyük zararlar vererek ilimiz ekonomisini olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor” açıklamasında bulundu.Yerel esnafın bir şehrin ekonomisinin omurgası olduğuna dikkat çeken Başkan Tural “ Biz diyoruz ki esnaf yaşarsa memleket yaşar. Çünkü esnafımız kazancının vergisini bu şehirde öder, katma değer bırakır. Büyük AVM’ler sadece müşterinin ihtiyaçlarına karşılık verirken esnafımız değerlerimize önem verir. İyi günümüzde, kötü günümüzde, mahallenin esnafı hep yanımızdadır. Bizim esnafımız veresiye defterini kapatmaz. Her birimiz bunun farkına varmalı ve alışverişimizi yerel esnafımızdan yaparak destek olmalıyız ki mahallemizin bekçisini, ağabeyini, komşusunu kısacası her şeyi olan bakkal amcamızı kuaför ablamızı, kasap ağabeyimizi yaşatalım.İşte buradan hareketle, hem esnafımızın hem de halkımızın beklentisi doğrultusunda Birliğimiz öncülüğünde Vatandaşa İndirim Esnafa Destek sloganıyla, geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Kunduracılar Sitesi Günleri etkinliğinin bu yıl ikincisini düzenliyoruz. 15 gün sürecek indirim günleriyle bir yandan Kunduracılar Sitesinde canlanma yaşanacak, esnafımızın işlerinde artış olacak, diğer yandan halkımız, çocuklarımız, öğrencilerimiz yüzlerce çeşit ayakkabıyı indirimli alma imkanına sahip olacak. 16 Aralık Cuma günü saat 14.00’da açılışını yapacağımız indirim günlerine tüm halkımızı, öğrencilerimizi davet ediyorum. İndirim Günleri etkinliğinin ilimize hayırlı olmasını diliyor, destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.