Türkiye genelinde 81 ilde devam eden yerel seçimlerden ilginç kareler gelmeye devam ediyor. Bir vatandaşın oy kabininde çektiği fotoğraftaki not sosyal medyada gündem oldu.Ülke genelinde kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin katılım göstereceği yerel seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç seçmen ilk defa sandık başına gidecek. Toplamda 34 siyasi parti adayının yarışacağı seçimde, 206 binden fazla sandık kurulacak.Türkiye'de vatandaşlar yerel yöneticileri seçmek için sandık başına giderken, birbirinden ilginç sahneler yaşanmaya devam ediyor. Sıra dışı kostümleriyle seçime katılanlar, sandık başında yaşanan anlaşmazlıklar ve diğer birçok olay şu anlık seçimlere damga vurdu. Son olarak bir sandıktan gelen bir görüntü ise sosyal medyada gündem oldu. Bir vatandaşın oy kabininde çektiği fotoğraf, tüm Türkiye'de konuşulmaya başlandı. Vatandaşın oy kabininde çektiği fotoğraftaki not dikkat çekti."GEREKSİZ MASRAF" DİYEREK BU MESAJI BIRAKTIOy kabinine giren vatandaşın çektiği fotoğrafta muhtarlığın gereksiz olduğunu ifade ettiği bir not görüldü. Vatandaşın notunda, “Büyükşehirlerde muhtar olmasın, sadece köylerde olsun! Gereksiz masraf" dedi.