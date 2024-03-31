Ev Sahiplerinden Kiracılara Darbe: "O Belgeyi İmzalamayana Ev Yok"

Vatandaşların kredi kartı borçlarının ve enflasyonun düşürülmesi amacıyla kredi kartlarında bulunan bir uygulamaya kısıtlama getiriliyor. 1 Nisan'dan itibaren bireysel kredi kartları ile giyim, market, elektronik ve benzeri alışverişlerde sonradan taksitlendirme imkanından yararlanılamayacak. Ancak vatandaşlar, yalnızca sağlık, eğitim, vergi ve sigorta ödemelerinde taksitlendirme imkanından yararlanabilecek. Bu gelişmelerle birlikte, özel bankaların benzer adımlar atacağı tahmin ediliyor, ancak henüz kesin bir karar alınmamış durumda.

Ev Sahiplerinden Kiracılara Darbe: "O Belgeyi İmzalamayana Ev Yok"

Ev kiralarındaki artış birçok insanı ev aramak durumunda bırakırken yüzde 25'lik kira sınırlaması ev sahiplerini farklı yollara sevk ediyor. Bu durum kiracıları zorluyor. Kiralık ve satılık konut fiyatları tavan seviyeleri gördü. Ev sahipleri ve kiracılar arasında çıkan krizin de nedeni olan fiyatlar, bazı önlemlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Türkiye’nin aldığı yoğun göç nedeniyle konut fiyatları artıp ev bulmak da güçleşince, ev sahipleri ve kiracılar arasındaki sorunlar arttı. Artan fiyatlardan dolayı evini kiraya veremeyen veya satamayan ev sahipleri, bu bedelleri kolayca karşılayacak yabancıları tercih etmeye başladı. Ancak buna rağmen yaşanan sorunlar kiracılarla ev sahipleri arasında devam ediyor.

Bir yılı dolduran kiracıların ev sahipleri yasal olarak yüzde 25 oranında zam yapabiliyorlar. Ancak ev sahipleri bu oranı beğenmiyor ve kiracılarını değiştirmek istiyor. Ev sahipleri, kira ödemelerini düzenli yapan kiracılarını kolay kolay evlerinden çıkaramıyor. Bu yüzden ev sahipleri farklı çözümlerle kiracılarına karşı ellerini güçlendirme yolları buluyor. Böylece kiracılarını tahliye eden ev sahiplerinin bulduğu yöntem hayretler içerisinde bırakıyor.

Evlerini kiraya vermek isteyen konut sahipleri, sözleşme yaparken kiracılara açık tarihli tahliye taahhüdü imzalatmaya başladı. İmzalamayan kiracılarla anlaşma sağlamayan ev sahipleri, başka kiracı arayışına giriyor. Öte yandan taahhüdü imzalayan kiracılar da ev sahipleri ile uyumsuzluk yaşadıklarında, ev sahipleri taahhüdü işleme koyuyor ve kiracı evi tahliye etmek zorunda kalıyor. Durumun farkında olan kiracılar tahliye taahhüdünü imzalamaktan kaçınıyor.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) 41. Gayrimenkul Faaliyetleri Komite Başkanı Hülya Tükenmez, Antalya'da kira bedelinin en düşük 10.000 TL'den başladığını ifade etti. Öğrencilerin şehre gelmesiyle kira sorununun karmaşıklığının arttığını söyleyen Tükenmez, tahliye taahhüdünün ev sahipleri tarafından zorunluluk olarak kullanıldığını ve kiracıların taahhüdü mecbur kalarak imzaladıklarını ifade etti. En düşük kiralar 10 bin TL’den başlarken, yüzde 25’lik artışla 1.500 TL’ye kirada oturan kiracıların bulunduğunu söyleyen Tükenmez, bu durumda mülk sahiplerinin hukuki yollara başvurduğundan bahsetti ve tahliye taahhüdü imzalanmadan ev sahiplerinin evlerini kiraya vermediğinin altını çizdi. Uzmanlar, uzlaşma sorunları nedeniyle tahliye taahhüdünün işleme sokulması için mahkeme yoluna başvurulduğunu ve bu başvuruların dosya yoğunluğu olması dolayısıyla mahkeme sürecinin 1 ila 2 yıl kadar uzadığını ifade etti.