Emekliler Sandıkta Tepkisini Gösterdi: Oy Pusulasına Yazılan Yazı Dikkat Çekti

Türkiye genelinde yerel seçimler son sürat devam ederken, yurt genelinden seçime ilişkin haberler gelmeye devam ediyor. Seçim süreçlerinde en çok vaatlerde bulunulan kesim olan emekliler ise sandık başında tepkilerini gösteriyor. Bunlardan birisi, hangi ilde ve sandıkta çekildiği henüz belli olmayan oy pusulasına vatandaş "Ben emekliyim" diyerek isyanını yazdı.

Oy pusulasını paylaşan bir emekli vatandaş, sandıkta tercihini belli ederken, oyu ise geçersiz konuma düştü. “AK Parti biz emeklilere zam yapıp sonra zamlar ile geri alıyor. Ben de oyumu AK Parti’ye verdim, sonra geri aldım ki anlasınlar halimi!” ifadeleriyle paylaşımda bulunan emekli vatandaş yapılan zamlara tepki gösterdi.



Türkiye genelinde yerel seçimler son sürat devam ederken, yurt genelinden seçime ilişkin haberler gelmeye devam ediyor. Seçim süreçlerinde en çok vaatlerde bulunulan kesim olan emekliler ise sandık başında tepkilerini gösteriyor. Bunlardan birisi, hangi ilde ve sandıkta çekildiği henüz belli olmayan oy pusulasına vatandaş "Ben emekliyim" diyerek isyanını yazdı.Oy pusulasını paylaşan bir emekli vatandaş, sandıkta tercihini belli ederken, oyu ise geçersiz konuma düştü. “AK Parti biz emeklilere zam yapıp sonra zamlar ile geri alıyor. Ben de oyumu AK Parti’ye verdim, sonra geri aldım ki anlasınlar halimi!” ifadeleriyle paylaşımda bulunan emekli vatandaş yapılan zamlara tepki gösterdi.

Sandık kurulu tarafından verilen biçim ve renkte olmayan, arkasında sandık kurulu mührü ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan oy pusulaları.Hiçbir yerine "evet" ya da "tercih" mührü basılmamış oy pusulaları. Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan alanlardan birden fazlasına mühür basılmış oy pusulaları.Birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana taşmış "tercih" veya "evet" mührü basılan oy pusulaları. Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş oy pusulaları. Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış oy pusulaları."Tercih" veya "evet" mührü dışında herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış, karalanmış oy pusulaları. Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş oy pusulaları.Pusulada yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar, harfler, sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş birleşik oy pusulaları. Bir pusulanın geçersiz olması, diğerlerini geçersiz saymayacaktır.