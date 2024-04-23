"Onlarca Kamu Kurumuna Binlerce Personel Alınacak! Başvuru Tarihleri ve Şartları Belli Oldu"

Türkiye genelinde birçok kamu kurumunun personel alımı yapacağı duyuruldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, TTK, TÜBİTAK, Eti Maden, İçişleri Bakanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu gibi 26 kamu kurumunun personel alacağı belirtildi. Toplamda 4 bin 986 memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Uzman Yardımcısı pozisyonu için bin 271 kişi alacak. Başvurular 15 Nisan 2024'te başlayacak ve 25 Nisan 2024'te sona erecek. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ise İŞKUR ve ÖSYM üzerinden 218 personel alacak. TTK, Zonguldak'ta 44 nitelikli işçi alımı yapacak.

TÜBİTAK, Ulusal Metroloji Enstitüsü bünyesinde 11 araştırmacı alacak. Başvurular 25 Nisan'a kadar sürecek. Rekabet Kurumu, 25 rekabet uzman yardımcısı alacak. İçişleri Bakanlığı ise çeşitli pozisyonlarda 1608 4/B sözleşmeli personel alacak.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nda 15 Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı kadrosu için yazılı sınav yapılacak. Başvurular 6 Mayıs 2024'te başlayacak ve 24 Mayıs 2024'te sona erecek.