"Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Büyük Sıkıntı Kapıda: Ekonomi Uzmanından Önemli Uyarılar"

Ekonomi uzmanı Prof. Dr. Kamil Yılmaz, Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında kaygılarını dile getirirken, kredi kartı kullanıcılarına önemli uyarılarda bulundu.

Özellikle dar gelirli vatandaşların kredi kartlarına başvurarak ay sonlarını denkleştirmeye çalışmalarının, ekonomik krizin etkilerini artırabileceğini belirten Yılmaz, enflasyonla mücadelede kamu mali politikasının sıkılaşması ve faiz oranlarının artırılmasının harcamaları kısıtlayacağını vurguladı.

Ayrıca, EYT'nin maliyetinin trilyon lirayı bulabileceğini tahmin eden Yılmaz, maaşlara zam yapılmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Bu uyarıların yanı sıra, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarını artırması da dikkat çekiyor. Nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesapları için belirlenen aylık azami akdi faiz oranı yüzde 5'e yükseltildi.

Bu gelişmelerin, özellikle dar gelirli kesimi ve kredi kartı kullanıcılarını nasıl etkileyeceği merak konusu.