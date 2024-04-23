"Kurban Fiyatları Belli Oldu: En Düşük Büyükbaş Bakın Kaç Paradan Başlıyor"

Kurban Bayramı yaklaşırken, kurbanlık fiyatları da netleşti. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Tulumtaş köyünde büyükbaş hayvan üreticisi Ertuğrul Koç'u ziyaret ederek fiyatlar hakkında bilgi aldı. Gürer, geçen yıl en yüksek büyükbaş hayvan fiyatının 80 bin TL olduğunu belirtirken, bu yıl en düşük büyükbaş kurbanlık fiyatının bile katlanarak arttığını açıkladı.

Köydeki ziyarette konuşan Üretici Ertuğrul Koç, geçen yıla göre bu yıl büyükbaş hayvan fiyatlarının yüzde 100'e yakın arttığını doğruladı. Bir önceki yıla kıyasla yem, ahır giderleri, aşılar ve veteriner masraflarının artmasıyla fiyatların ikiye katlandığını belirtti. Koç'un verdiği bilgiye göre, 750 kilo bir tosunun fiyatı 210 bin TL'ye kadar ulaşıyor. Geçen yıl 80 bin TL olan büyükbaş kurbanlık fiyatları bu yıl 210 bin TL'ye kadar çıkmış durumda.

Danaların fiyatları ise 110 bin TL'den başlıyor. En küçük erkek tosun dahi 110 bin TL civarında satılıyor. Fiyatlar kiloya göre değişiklik gösteriyor; bazı gruplar için 140-150 bin TL arası, diğer gruplar için ise 135-140 bin TL civarında seyrediyor. Geçen yıl 55 bin TL olan fiyatlar, bu yıl giderlerin artmasıyla 110 bin TL'ye kadar yükselmiş durumda.

Koç ayrıca, hayvanların randımanı ve et verimliliği hakkında da bilgi verdi. Besici olarak fiyat belirlerken emeğin de göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti. Zira yem fiyatlarındaki artışlar ve diğer giderlerin ikiye katlanması, hayvan fiyatlarına yansımış durumda. Bu durumda, 100 kiloluk bir hayvanın en az 65 kilo eti bulunuyor.