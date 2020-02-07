ÖNDER ŞEKERLEME AVM 6. ŞUBESİ TÖRENLE AÇILDI

AÇILIŞA ÖZEL İNDİRİM KAMPANYASI

'' Kalitede Önder, Grubunda Lider ''

İŞTE ÖNDER ŞEKERLEME AVM ŞUBE ADRESLERİ

Önder Şekerleme Merkez Adres :

Önder Şekerleme AVM 2 :

Önder Şekerleme AVM 3 :

Önder Şekerleme AVM 4:

Önder Şekerleme AVM 5:

Önder Şekerleme AVM 6:

AÇILIŞTAN KARELER VE İNDİRİM BROŞÜRÜ...



















































































































































Önder Şekerleme AVM 6. şubesi Halıkent mahallesi Kültür Koleji karşısında hizmet veremeye başladı.Önder Şekerleme AVM'nin 6. şubesi 7 Şubat 2020 Cuma Günü (bugün) saat 14:00'da resmi olarak açılmış oldu. Yoğun bir katılımla gerçekleşen 6. şube açılışında gelen vatandaşlara helva-kabune ikram edildi.Vatandaşlar Mehteran ekibinin marşlarıyla karşılandı. Ayrıca çok sayıda kişi açılaşa özel indirimleri fırsata dönüştürüp bol bol alışveriş yaptı.Önder Şekerleme AVM indirimleri tüm şubelerinde geçerli olup 29 Şubat 2020'ye kadar devam edecek.