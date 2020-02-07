Önder Şekerleme AVM 6. şubesi Halıkent mahallesi Kültür Koleji karşısında hizmet veremeye başladı.
Önder Şekerleme AVM'nin 6. şubesi 7 Şubat 2020 Cuma Günü (bugün) saat 14:00'da resmi olarak açılmış oldu. Yoğun bir katılımla gerçekleşen 6. şube açılışında gelen vatandaşlara helva-kabune ikram edildi.Vatandaşlar Mehteran ekibinin marşlarıyla karşılandı. Ayrıca çok sayıda kişi açılaşa özel indirimleri fırsata dönüştürüp bol bol alışveriş yaptı.
AÇILIŞA ÖZEL İNDİRİM KAMPANYASI
Önder Şekerleme AVM indirimleri tüm şubelerinde geçerli olup 29 Şubat 2020'ye kadar devam edecek.
'' Kalitede Önder, Grubunda Lider ''
İŞTE ÖNDER ŞEKERLEME AVM ŞUBE ADRESLERİ
Önder Şekerleme Merkez Adres : Fevzi Paşa İlköğretim Okulu arkası
Önder Şekerleme AVM 2 :Karaağaç Mahallesi 115. Cadde Meydanlık Cami Üstü
Önder Şekerleme AVM 3 :Kurtuluş mahallesi 1191 sokak no:17 (Kesikbaş Mevkii)
Önder Şekerleme AVM 4: Cuma Pazarı Kavşağı
Önder Şekerleme AVM 5: Batıkent (Gökkubbe üstü)
Önder Şekerleme AVM 6:Halıkent mahallesi ( Kültür Koleji karşısı)
AÇILIŞTAN KARELER VE İNDİRİM BROŞÜRÜ...