Isparta İl Jandarma Komutanlığı Basın Bülteni



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve Isparta İli Eğirdir İlçesi Tepeli Köyünde bulunduğu tespit edilen İ.D. isimli şahıs Isparta İl J.K.lığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve Eğirdir İlçe J.K.lığı ekiplerince yapılan operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Isparta İl Jandarma Komutanlığının Terör Örgütleri ile mücadelesi aralıksız olarak devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

