Okul Sporları 2020-2021 sezonu faaliyet programında yer alan "Okul Sporları Satranç Minikler-Küçükler-Yıldızlar-Gençler İl Birinciliği Yarışmaları" 04-11 Nisan 2021 tarihleri arasında aşağıda yer alan yarışma yönergesi kapsamında yapılacak.
2020 - 2021 Okul Sporları Isparta İl Seçmeleri Online Satranç Turnuvası
2020-2021 Eğitim - Öğretim Yılı Okul Sporları Isparta ili seçmeleri 4-11 Nisan 2021 tarihleri arasında online olarak chess.com platformunda yapılacaktır.
ÖNEMLİ !! Turnuvaya kayıt yapacak okul idarecileri ve sporcular lütfen turnuva yönergesini detaylı bir şekilde inceleyiniz. Turnuva kayıt işlemleri için aşağıdaki adımları takip ediniz.
TURNUVA YÖNERGESİ
Turnuvada yarışacak sporcuların kategori ve kriterleri aşağıda tablo daki gibidir.
TURNUVAYA KAYIT İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER
1 - Okul Sporlarına katılabilmek için TSF lisansına sahip ve vizeli olunmalıdır. TSF lisansınız bulunmuyorsa veya vize yaptırmadı iseniz TIKLAYINIZ (16 yaş altına lisans ve vize ücretsizdir.)
İLK DEFA LİSANS ÇIKARACAKLAR İÇİN ŞABLONU İNCELEYEBİLİRSİNİZ
DAHA ÖNCEDEN LİSANSI OLAN SPORCULARIN LİSANS YENİLEMESİ İÇİN ŞABLONU İNCELEYİNİZ
2- Sporcuların Chess.com sitesinden ücretsiz olarak kullanıcı adı alması gerekmektedir. Ücretsiz kullanıcı adı alımı için TIKLAYINIZ
Turnuvamıza kayıt olacak sporcuların chess.com kullanıcı adlarının gerçek isim ve soy isimden oluşması ve isteyen sporcuların ilave olarak sadece rakam kullanmaları gerekmektedir. Daha önceden chess.com üyeliği bulunan sporcuların ise chess.com profillerine gerçek isim ve soy isimlerini eklemeleri gerekmektedir.
Bu işlemin nasıl yapıldığını görmek için TIKLAYINIZ
3- Chess.com üye olduktan sonra okulsporlarına kayıt olmanız gereklidir. Bunun için online kayıt sayfasını TIKLAYINIZ
(chesscom ismi kayıtlardaki ile aynı olmayanların kulüp istekleri onaylanmayacaktır)
4- Çevrim içi kayıt işleminizi tamamladıktan sonra aşağıdaki kategorilerden kriterlerinize uygun olan kulübe katılma talebi gönderiniz. Turnuva koordinatörleri kayıtlarınızı kontrol ederek onayladıktan sonra kayıt işlemini tamamlamış olacaksınız.
GENÇLER KATEGORİSİ KULÜP SAYFASI LİNKİ
GENÇLER KIZLAR KATEGORİSİ KULÜP SAYFASI LİNKİ
YILDIZLAR KATEGORİSİ KULÜP SAYFASI LİNKİ
YILDIZLAR KIZLAR KATEGORİSİ KULÜP SAYFASI LİNKİ
KÜÇÜKLER KATEGORİSİ KULÜP SAYFASI LİNKİ
KÜÇÜKLER KIZLAR KATEGORİSİ KULÜP SAYFASI LİNKİ
MİNİKLER (A) KATEGORİSİ KULÜP SAYFASI LİNKİ
MİNİKLER (A) KIZLAR KATEGORİSİ KULÜP SAYFASI LİNKİ
MİNİKLER (B) KATEGORİSİ KULÜP SAYFASI LİNKİ
MİNİKLER (B) KIZLAR KATEGORİSİ KULÜP SAYFASI LİNKİ
Turnuvaya kaytılar 02 Nisan 2021 Saat:17:00'da sona erecektir.
ÖNEMLİ: Turnuva günü birinci turun başlama saatinden bir saat önce turnuva linki aktif olacaktır. Sporcular kendi gruplarında Saat:18:00- 18:59 arasında turnuva linklerine tıklayarak kayıtlalrını tamamlamaları gerekir.
Turnuva ile ilgili olarak online kayıt, chess.com üyelik, kulüp katılımı ve turnuva karşılaşmalarına katılım konularında her türlü sorularınız için sırasıyla Turnuva Yönergesinden ve aşağıda ismi bulunan Turnuva Direktörlerimizden yardım alabilirsiniz.
ONUR BAŞAR : 0554 400 36 12