NEVA OUTLET IYAŞ BULVAR AVM’DE AÇILDI

Neva Outlet, Iyaş Bulvar AVM’de açıldı.Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Only, Jack&Jones, Puma, Zara Home gibi dünya markalarını da bünyesine barındıran Neva Outlet bölge halkını bu değerli markalarla buluşturmak için Iyaş Bulvar AVM’de açıldı.Alanya’da ticari hayatına başladıktan sonra yurt içi ve hatta ülke dışına da mağazalar açan Neva Outlet, inditex ürünleri dışında Gant, Nautica, Us Polo, Campione, Mavi, Loft, Lufian, Avva, Pierre Cardin, Benetton gibi tanınmış 35’in üzerinde bayilik anlaşması ile 60’ın üzerinde markaya da ev sahipliği yapıyor.2019 Yılında ilk mağazasını turizm cenneti Alanya’da açan Neva Outlet, bir çok ilde mağazalar açarak sektöre hızlı ve güçlü bir giriş yaptı. Kısa sürede adını bölgede duyuran Neva Outlet, Türkiye’nin daha bir çok şehrinde mağaza açma çalışmalarını yürütürken bir yandan da yurt dışına açılma hedefini ortaya koyarak tekstil sektöründe ne kadar iddialı olduğunu da gözler önüne serdi. Iyaş Bulvar AVM bu birbirinden değerli markaları Neva Outlet’te Isparta ve bölge halkı ile buluşturdu.