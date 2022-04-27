Göllerimizde Avlanma Yasağı Devam Ediyor

Vali Seymenoğlu Su Ürünleri ve Balıkçılık Kooperatifi başkanlarıyla bir araya geldi

“Hepimiz elimizi taşın altına koyacağız”

“Elektroşok Kullanmak Hainliktir”

Göllerimizde Uygulanan Yasaklar

Isparta başta Eğirdir Gölü olmak üzere sahip olduğu göl varlığıyla hem bölgede yaşayan vatandaşlara ekonomik gelir sağlıyor hem de turizm için önemli bir değer oluşturuyor. Bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda göllerin korunması büyük bir öneme sahip. Göllerde uygulanan av yasağı da gölleri korumak için uyulması gereken en hassas konulardan biri. Hali hazırda tüm göllerde 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında avlanmak yasak. Bu yasağa uyulmaması zaten kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan göller için büyük tehlike oluşturuyor.Vali Ömer Seymenoğlu bahsedilen tüm bu konuların ele alındığı bir toplantıda Eğirdir Gölü avlanma sahalarını kullanan Akkeçili, Gençali, Aşağıkaşıkara, Taşevi ve Aşağıtırtar köylerinin Su Ürünleri ve Balıkçılık Kooperatifi başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, İl Tarım ve Orman Müdürü Eyup Adıgüzel ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Arif Bıyık da hazır bulundu.Kooperatif başkanlarına tek tek söz vererek talep ve önerilerini dinleyen Vali Seymenoğlu iletilen sorunlarla ilgili olarak sorumlu müdürlüklerin derhal önlem alması talimatı verdi.Vali Seymenoğlu yaptığı açıklamada “Eğirdir Gölü hepimizin göz bebeği. Gölü korumanın asıl sorumlusu, oradan ekmeğini kazanan kooperatiflerimiz ve o köyün muhtarıdır. Ortak paydamız su ürünlerini gelecek nesillere iletebilmek. Hepimiz elimizi taşın altına koyacağız. Sizlerin taleplerini dinledik ilgililer de dinledi. İlçe tarım Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı çalışmalarını artırarak devam edecek. Sizler de üyelerinizi sıkı bir şekilde denetlemeniz gerekir. Ortaklarınızı bilgilendirin çünkü herhangi bir kaçak avlanma durumunda kooperatifiniz zan altında kalır. Aynı zamanda ihbar mekanizmasını işletin.Elektro şok bakın net söylüyorum hainliktir. Kim yapıyorsa hainlik yapıyordur. Bunları yaparsak gölü yok etmiş oluruz. Bu çok tehlikeli bir yöntem, zaten kuraklıkla mücadele ediyoruz ve bir de kaçak avlanırsak gölü yok ederiz. Yasak dönemlerde av için gölü kullanmayacağız. Çok yakında 3 adet daha denetim teknesini Eğirdir Gölü’nde kullanmaya başlayacağız. Denetimler çok sıkı bir şekilde yapılmaya devam edecek” dedi.Tüm göllerimizde 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında balık avlamak, 1 Kasım 1 Temmuz tarihleri arasında Kerevit avlamak, 1 Mart -30 Haziran tarihleri arasında sülük toplamak, 1 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında kurbağa toplamak yasak.