NASA uzayda gerçek ses yakaladı

NASA, Perseus galaksi kümesinden kaydedilen şaşırtıcı bir sesi sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Dünya'dan 250 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan Perseus galaksi kümesindeki gaz ve plazma aracılığıyla taşınan ses dalgalarını temsil eden bu kayıt, uzayda gerçekten ses olduğunu gösteriyor. Uzay genellikle sessiz kabul edilir, çünkü ses dalgaları boşlukta ilerleyemez. Ancak, galaksi kümesindeki yoğun gaz ortamı, ses dalgalarının ilerlemesine olanak tanıyarak bu seslerin kaydedilmesini sağlıyor.

Ses kaydı, Perseus galaksi kümesindeki kara deliğin basınç dalgalarından kaynaklanıyor. Kara deliğin çevresindeki sıcak gaz, basınç dalgalarıyla titreşerek uzaya yayılıyor ve bu dalgalanmalar çeşitli yöntemlerle ses dalgalarına dönüştürülüyor. Bu kayıt, bilim dünyasında büyük bir heyecan yaratarak uzayın gizemli doğasını vurguluyor. NASA'nın sosyal medya paylaşımında, "Uzayda ses olmadığı yanılgısı, uzayın büyük bölümünün ses dalgalarının ilerlemesine imkan vermeyen bir boşluk olmasından kaynaklanmaktadır. Bir galaksi kümesinde o kadar çok gaz var ki gerçek sesi yakaladık" ifadeleri kullanıldı.

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