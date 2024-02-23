Isparta'da DEAŞ Üyesi Fransız Terörist Yakalandı!

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen kararlı çalışmalar kapsamında, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen Fransa uyruklu A.Y.L isimli şahsı başarılı bir operasyonla yakalayarak gözaltına almıştır.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından gerçekleştirilen detaylı sorgulama sonrasında elde edilen bilgiler doğrultusunda şahıs, Adli Makamlarca değerlendirilmek üzere sevk edilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda A.Y.L, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Isparta Kapalı E Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir.Bu başarılı operasyonun kamuoyuyla paylaşılması, terörle mücadele kapsamındaki önemli gelişmelerin duyurulması amacıyla yapılmış olup, halkın güvenliği ve bilgilendirilmesi ön planda tutulmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.